"Porto in scena la Bimba di Pasolini"

di Oscar Bandini Sabato alle 21,15 al teatro Carlo Zampighi di Galeata andrà in scena ‘Bimba ‘22. Inseguendo Betti e Pasolini’. Drammaturgia, regia e interpretazione di Elena Bucci. Ingresso 15 euro, ridotto 13. Info e prenotazioni: 376.1224452 (Giancarlo Dini). ’Bimba ‘22 è stato il primo evento a dare avvio al ‘Progetto Pier Paolo Pasolini 19222022’ in occasione della nascita del grande regista e scrittore friulano. Bucci, come è stato accolto dal pubblico e dalla critica? "Bimba ’22 è una nuova edizione, rivista e ampliata, di un primo spettacolo che realizzai in occasione dell’inaugurazione del teatro Laura Betti di Casalecchio, dove la famiglia Betti aveva una residenza che fu smontata pezzo per pezzo dai fascisti quando si rifugiarono tutti a Roma. Come è stato accolto? Benissimo e questa nuova edizione ha contribuito a farmi aggiudicare il Premio Ubu come migliore attrice. Il progetto disegnato dal direttore Valter Malosti insieme all’Università di Bologna, alla Cineteca, a tutti gli enti che da sempre custodiscono documenti, memoria, senso della vita e dell’opera di Pasolini, era molto articolato, bello, poliedrico e sono fiera di averne fatto parte". Laura Betti è diventata quasi un’ossessione fino a farle cercare (così dicono alcune persone che la conoscono) nelle bancarelle...