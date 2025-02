Possiamo scoprirci migliori

Ciò che manca a Forlì per essere una degna capitale della cultura è esattamente ciò che le servirebbe per crescere. Ed è il motivo per cui la sfida è interessante. Dopo vent’anni di investimenti sulle mostre – dall’arte alla fotografia – e non solo, alla città manca una piena consapevolezza collettiva della propria stessa identità modificata. E della propria stessa forza. Il sindaco Zattini, nel consiglio comunale di martedì, ha elencato San Domenico, patrimonio storico e architettonico, liscio, nuovi contenitori come l’ex Gil (senza dimenticare Magyc e collezione Verzocchi). Poi ha fatto cenno ad Artusi, al Parco nazionale e ci sarebbe molto altro da elencare. Moltissimo.