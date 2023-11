Possibili disagi per lavori stradali in viale Bologna

Da domani inizieranno lavori di manutenzione alla pavimentazione stradale nel tratto di viale Bologna compreso tra Via Padulli e Via Del Tricolore. Sono previsti possibili disagi alla circolazione. I lavori da domani (salvo condizioni meteo avverse) si protrarranno per circa 5 giorni. Saranno attivati provvedimenti temporanei di modifica e limitazione del traffico e della sosta, chiusura della carreggiata e deviazioni