Possibili nuovi posti per il nido ’Pollicino’ Il Comune di Predappio ha ammesso 6 bambini al nido 'Pollicino', portando a 26 il numero totale di frequentanti dal prossimo settembre. Restano in lista d'attesa 12 bambini, ma potrebbero arrivare altri fondi regionali per soddisfare le richieste di altre famiglie.