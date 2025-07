Post alluvione, la Bcc estende il plafond per i mutui

La Bcc ravennate, forlivese e imolese, a seguito degli eventi calamitosi di maggio 2023, aveva originariamente stanziato un plafond di 10 milioni di euro per l’erogazione di mutui chirografari a condizioni agevolate per chiunque presentasse domanda di contributo tramite la piattaforma predisposta dalla Regione Emilia – Romagna (Sfinge). Al fine di rafforzare il sostegno al territorio, la Bcc ha confermato ed esteso il plafond a tutti i Soci e Clienti colpiti da eventi calamitosi anche successivi a maggio 2023. Le agevolazioni consistono nell’azzeramento delle spese di istruttoria e di incasso rata e nella riduzione del tasso di interesse a condizione di favore. Per i privati è inoltre prevista la possibilità di beneficiare di un periodo di preammortamento fino a 18 mesi, che per i Soci viene concesso al tasso dello 0%.

"Conclusa la prima fase dell’emergenza – dichiara il Presidente Gambi - come Consiglio di Amministrazione abbiamo voluto ribadire il ruolo di Banca di riferimento delle comunità locali, a sostegno di Soci e clienti del nostro territorio, rimanendo al fianco delle persone. Il nostro senso di responsabilità per i territori ci impone di rimanere a fianco degli abitanti, soprattutto nei momenti critici".