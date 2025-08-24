Poste, il volto nuovo degli uffici. Svolta ai servizi nei paesi

Da circa due anni gli uffici postali dei piccoli comuni della provincia di Forlì-Cesena stanno cambiando volto. L’attuazione del progetto Polis, approvato quattro anni fa e finanziato dal Pnrr per 800 milioni di euro e per oltre 400 milioni dell’azienda, rappresenta un vero cambiamento per il territorio, grazie all’erogazione di nuovi servizi essenziali che impattano positivamente sulla vita economica e sociale di migliaia di cittadini che vivono lontano da Forlì e Cesena.

Si va dai pannelli fotovoltaici (fra cui Dovadola e Meldola) ai servizi digitali passando per sedi più efficienti e sostenibili dei piccoli comuni che diventano sportelli unici di prossimità. Già oggi nei 26 uffici postali Polis della provincia di Forlì-Cesena i cittadini possono richiedere allo sportello e in alcuni uffici postali, come Civitella e Rocca San Casciano, anche in modalità self, grazie a totem digitali, come a Dovadola, Meldola e Modigliana, una vasta gamma di servizi che spazia dai certificati pensionistici a quelli giudiziari, anagrafici e di stato civile. Questi servizi si aggiungono a quelli postali e finanziari tradizionali, trasformando così le sedi in veri e propri sportelli unici di prossimità.

Inoltre, in questi 26 uffici postali Polis è attivo anche il servizio di rinnovo e rilascio dei passaporti, che sta riscuotendo grande apprezzamento, come testimoniato dai numeri importanti di richieste e di oltre 200 erogazioni per l’ufficio di Forlimpopoli.

Quinto Cappelli