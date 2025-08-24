Civiltà contro cafonate
Massimo Pandolfi
Civiltà contro cafonate
Cronaca
24 ago 2025
Poste, il volto nuovo degli uffici. Svolta ai servizi nei paesi

Da circa due anni gli uffici postali dei piccoli comuni della provincia di Forlì-Cesena stanno cambiando volto. L’attuazione del progetto Polis, approvato quattro anni fa e finanziato dal Pnrr per 800 milioni di euro e per oltre 400 milioni dell’azienda, rappresenta un vero cambiamento per il territorio, grazie all’erogazione di nuovi servizi essenziali che impattano positivamente sulla vita economica e sociale di migliaia di cittadini che vivono lontano da Forlì e Cesena.

Si va dai pannelli fotovoltaici (fra cui Dovadola e Meldola) ai servizi digitali passando per sedi più efficienti e sostenibili dei piccoli comuni che diventano sportelli unici di prossimità. Già oggi nei 26 uffici postali Polis della provincia di Forlì-Cesena i cittadini possono richiedere allo sportello e in alcuni uffici postali, come Civitella e Rocca San Casciano, anche in modalità self, grazie a totem digitali, come a Dovadola, Meldola e Modigliana, una vasta gamma di servizi che spazia dai certificati pensionistici a quelli giudiziari, anagrafici e di stato civile. Questi servizi si aggiungono a quelli postali e finanziari tradizionali, trasformando così le sedi in veri e propri sportelli unici di prossimità.

Inoltre, in questi 26 uffici postali Polis è attivo anche il servizio di rinnovo e rilascio dei passaporti, che sta riscuotendo grande apprezzamento, come testimoniato dai numeri importanti di richieste e di oltre 200 erogazioni per l’ufficio di Forlimpopoli.

