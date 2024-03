Poste, lavori di ammodernamento. Servizi garantiti a Dovadola

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Rocca San Casciano di via Silvio Corbari 14, da oggi sarà interessato da lavori di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza per trasformarlo in ‘Sportello Unico digitale’ per un semplice e veloce accesso ai servizi della pubblica amministrazione.

Durante i lavori, Poste garantirà ai cittadini rocchigiani la continuità di tutti i servizi, attraverso l’ufficio postale di Dovadola, che si trova in piazza della Vittoria 4, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle ore 8.20 alle 12.45, dotato di Atm Postamat, attivo sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24 per i prelievi di denaro contante e per tutte le operazioni consentite.

Poste Italiane informa che i lavori nella sede di Rocca si sono resi necessari, "perché la sede è inserita nell’ambito di ‘Polis – Casa dei Servizi Digital’, progetto ambizioso da 1,12 miliardi di euro, approvato con il Dl 59/2021 e finanziato con 800 milioni di euro di fondi, nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnnr e per il resto dalla stessa azienda".

Aggiunge la nota: "Questo significa non solo nuovi servizi, ma anche un nuovo volto per 7.000 uffici postali nei comuni con meno di 15mila abitanti. Tra questi quello di Rocca San Casciano, per dare un contributo diffuso, concreto e resiliente al superamento del digital divide, che parta dal riequilibrio territoriale e che offra pari opportunità ai giovani e alle donne di tutte le aree interne d’Italia e non solo a quelle dei grandi centri".

q.c.