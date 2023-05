Posteggi: un bando per le assegnazioni

E’ stato indetto un bando pubblico per l’assegnazione di posteggi per il commercio su aree pubbliche nell’ambito delle Fiere di San Lorenzo, Ferragosto e San Martino a Premilcuore, la Fiera del Cavallo e del Puledro a Galeata e la Fiera del Lunedì dell’Angelo a Santa Sofia al fine di incrementare l’offerta commerciale. Le domande per l’assegnazione dei posteggi dovranno essere presentate telematicamente entro il 7 giugno tramite la piattaforma ‘Accesso Unitario’. Informazioni dettagliate sui siti istituzionali dei tre comuni.