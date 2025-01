Postini, nuova vita per le scarpe

Anche in provincia Poste Italiane ricicla le scarpe dei portalettere per pavimentare le aree gioco dei bambini. Hanno aderito nel Forlivese i centri Forlì Recapito e Meldola. Una scarpa utilizzata da portalettere e addetti allo smistamento dura circa un anno. Le scarpe vengono poi lavorate per intraprendere una nuova vita per un sistema che, a regime, porterà al riciclo di oltre 25mila scarpe ogni anno. Per 5.500 kg di calzature saranno realizzati 50 mq di pavimentazione in asili di Bologna e Roma.