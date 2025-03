’Poteri, affetti, percetti’: laboratorio con Masque Teatro

Domani, dalle 15 alle 19, presso la Fabbrica delle Candele, si continua con il terzo appuntamento del ciclo di laboratori gratuiti dedicati ai giovani under 35 a cura di Masque teatro con il sostegno dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del comune di Forlì. Il laboratorio, condotto da Sara Baranzoni (foto), è intitolato ’Poteri, affetti, percetti’.

Se già da tempo ci siamo accorti che i meccanismi di potere agiscono non solo sui corpi individuali e sociali ma anche su di elementi infrapersonali ed infrasociali, è indubbio che i poteri oggi in gioco facciano leva su qualcosa di ancora più ’micro’ per dispiegare la propria operatività. In questa sessione si cercherà di comprendere in particolare come la messa in scena di possibili futuri catastrofici sia usata come una potente arma neurosensoriale di manipolazione degli affetti, capace di generare effetti performativi utili alla modificazione dei comportamenti per fini governamentali. E se le formazioni di potere agiscono sulla capacità di immaginare, sognare e proiettarsi nel futuro per estrarne valore, quali possono essere gli spazi di contestazione o le vie di fuga possibili?