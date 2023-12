’Potevo farmi santo’. Alla sala Don Bosco la vita di don Pippo

Alle 21 sarà proiettato alla sala Don Bosco (viale Luigi Ridolfi 29) il film diretto da Romeo Pizzol ‘Potevo farmi santo’. Interverranno il regista e uno degli allievi di don Pippo, Lamberto Lombardi. Il film, made in Forlì, racconta la vita di Giuseppe Prati, un personaggio centrale per lo sviluppo di tutta la comunità cittadina nelle vesti di parroco, educatore e giornalista. La narrazione della sua vita è anche occasione per esplorare la rinascita della città dopo la Seconda Guerra Mondiale, costruendo un racconto corale fatto di persone, luoghi, leggende popolari e fatti storici.