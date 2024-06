Pranzo con i colleghi, poi uno la stupra. Il pm: "Tutti complici"

Forlì, 14 giugno 2024 – Era intercettato. Microspie ovunque. In casa sua. Nel suo ufficio. Telefono sotto controllo. E alla fine è stato incastrato: l’uomo, 40enne, è stato arrestato per violenza sessuale aggravata. Ora si trova ai domiciliari. La vittima è una 30enne collega di lavoro. Che, sostiene l’accusa, sarebbe stata violentata dopo un pranzo di Natale.

I poliziotti della questura di Forlì, durante la perquisizione a casa dell’indagato, hanno rinvenuto anche 100 grammi di droga, tra marijuana, cocaina, hashish. Non solo. Nell’abitazione gli agenti hanno trovato pure coltelli e un tirapugni. Per il 40enne è scattata anche l’accusa di detenzione di stupefacenti. L’uomo non è sconosciuto al cervellone delle forze dell’ordine: a suo carico già c’era un’altra denuncia per violenza sessuale e una condanna per spaccio di droga.

Ma il bollettino delle indagini non finisce qui. Stando alle conclusioni che gli investigatori hanno raccolto nel loro lavoro coordinato dalla procura di Forlì – che ha poi chiesto e ottenuto l’arresto – alcuni colleghi di lavoro avrebbero aiutato in qualche modo il 40enne a "depistare l’inchiesta" – così scrive lo stesso giudice nella sua ordinanza d’arresto. Sono stati infatti iscritti nel registro degli indagati, per favoreggiamento personale, altre quattro persone, di età fra i 30 e i 40 anni.

La vicenda trova le sue origini poco prima di Natale 2023. Classico pranzo tra colleghi per scambiarsi gli auguri. Lo scenario è l’abitazione del datore di lavoro. Si ritrovano tutti lì per mangiare e fare un brindisi. Il convivio, come al solito in questi casi, va per le lunghe. Si beve anche qualche bicchiere di troppo. La vittima ammette che non se la sente di guidare per tornare a casa. Il collega 40enne si presta per un passaggio.

Ma il tragitto cambia e muta il destino di tutti. L’uomo – sostiene la pubblica accusa – non porta a casa la collega. La sua auto prosegue invece verso la sua abitazione. Fuori Forlì. Ed è qui che – secondo le conclusioni della procura – si sarebbe consumato lo stupro. "L’uomo, approfittando delle condizioni della donna" – scrivono gi inquirenti – avrebbe successivamente, nella sua stessa abitazione, violentato la collega, "costringendola a subite atti sessuali", continua il racconto degli investigatori forlivesi.

La denuncia della donna scatta alla vigilia di Natale 2023. La macchina inquirente si mette subito al lavoro. La vittima fornisce ai poliziotti audio e messaggi ricevuti dall’autore subito dopo la violenza. Subito viene attivato il ’codice rosso’. "Le indagini – rimarcano gli investigatori – si sono scontrate con un clima di ostilità e di depistaggio messo in atto dall’autore della violenza... con la complicità di amici e colleghi di lavoro". L’indagato, saputo della denuncia, li avrebbe contattati "concordando le false dichiarazioni da fornire alla polizia...". Gli agenti però registravano tutto, con microspie. E alla fine per l’uomo sono scattate le manette.