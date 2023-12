Pranzo di Natale, è boom. A tavola aumento del 10%

Nonostante la crisi economica e una congiuntura internazionale che, certamente, non favorisce la propensione ai consumi, il settore della ristorazione, a Forlì e nel comprensorio, sembra non perdere colpi. Una tendenza avvalorata dal fatto che, per le festività natalizie, sono confermate le migliori previsioni. Infatti, secondo le rilevazioni di Ascom-Confcommercio, quest’anno, nei ristoranti del territorio, le prenotazioni per il pranzo di Natale e, più in generale, per i momenti convivali delle feste, hanno registrato un aumento che supera il 10%, mentre le strutture che hanno deciso di rimanere aperte per le festività sono passate dal 65,2% nel 2022 al 66,2% nel 2023.

"La qualità delle nostre strutture ricettive non è in discussione – dice Alberto Zattini direttore di Ascom-Confcommercio –. Partendo da questo dato di fatto, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Il fatto che le prenotazioni abbiano registrato una crescita importante, pari esattamente al 10,2%, ci fa dire che i ristoratori potranno trascorrere un Natale sereno". E si tratta di numeri da tenere in gran conto, anche perché riferiti ad un mese, quello di dicembre, che da solo, sempre secondo l’associazione di categoria territoriale della Confcommercio, vale il 10% del fatturato annuo del settore.

"Il 2023 è stato un anno significativo per il consolidamento della ripresa dei pubblici esercizi – prosegue Zattini – che ancora una volta hanno saputo superare con grande determinazione un percorso pieno di ostacoli, tra rincari delle materie prime e difficoltà di reclutamento del personale". E a riprova della professionalità e dell’attenzione ai bisogni dei clienti da parte degli operatori del settore, Zattini sottolinea che "i ristoratori, per venire incontro alle esigenze della clientela, anche quest’anno, proporranno non un menù fisso, ma alla carta".

Paola Mauti