Pranzo di pesce domenica a Cusercoli per i restauri al castello

La Pro loco Chiusa d’Ercole ha organizzato per domenica prossima un pranzo di pesce alla sala Botte del castello di Cusercoli, per raccogliere fondi a favore dei restauri dell’area dell’antico maniero. Alle 12.30, al costo di 40 euro, sarà proposto un menù con antipasti freddi e caldi, un primo, due secondi, dessert e bevande.

"Questa e le prossime iniziative sono finalizzate ad una raccolta fondi – precisa il presidente della Pro loco Alberto Capacci – per i tanti restauri in corso nella chiesa di San Bonifacio al Castello e non solo. Dopo pranzo, tempo permettendo, caffè e digestivo ai giardini pensili. A seguire anche visite alla chiesa del castello per mostrare a tutti le meraviglie recentemente rientrate a Cusercoli e restaurate col patrocinio dell’amministrazione comunale, con l’aiuto dei volontari e col contributo che origina da iniziative anche conviviali come questo pranzo. Se amate tutto questo, Cusercoli e la sua storia – conclude Capacci –, partecipate domenica e alle prossime iniziative anche di volontariato e raccolta fondi".

I posti sono limitati e la prenotazione obbligatoria chiamando il numero 339.6040349.

