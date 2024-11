Pranzo domenica per Virginia a cura della Protezione civile

La commovente storia di Virginia, colpita da grave infezione e sopravvissuta a un lungo decorso nel reparto di rianimazione al Morgagni-Pierantoni con amputazione delle gambe, dell‘avambraccio sinistro e delle dita della mano destra a eccezione della falange del pollice, ha colpito anche i volontari della Protezione civile di Dovadola e di Forlimpopoli, che hanno organizzato due eventi ‘A pranzo per Virginia’ per contribuire ad aiutare Virginia Baldassarri (nella foto in un recente evento) nell‘acquisto di protesi all’avanguardia ma dai costi proibitivi.

Gli appuntamenti sono in programma domenica prossima in piazza Berlinguer a Dovadola alle 12 (prenotazione obbligatoria, 335.7179349-335.6290313) e domenica 17 novembre in via Selbagnone 340 a Forlimpopoli, sempre a mezzogiorno (tel. 349.6520702). Racconta il presidente della Protezione civile di Dovadola, Roberto Bartolini: "Abbiamo pensato di dare vita a due momenti uguali, in cogestione, a Dovadola e a Forlimpopoli, ma con un unico fine, la solidarietà. Abbiamo cercato fra i tanti amici coloro che potevano aiutarci a trovare tutto il necessario: chi il vino, le uova, la farina e la carne, chi la stampa dei volantini, chi il pane e i dolci. Insomma, tutto quello che è utile per raccogliere più fondi possibili. Noi stiamo preparando due paste tipiche, rigorosamente fatte a mano – coclude Bartolini–, tortelli di patate con ragù a Dovadola e tagliatelle con ragù a Forlimpopoli, poi il secondo di carne, il contorno, i dolci".

Quinto Cappelli