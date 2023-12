Pratica sportiva giovanile. Bando della Fondazione, disponibili 300mila euro

È online il bando, della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, dedicato alla pratica sportiva giovanile che mette a disposizione 300mila euro per progetti legati all’attività fisica. L’avviso, arrivato alla sua ottava edizione, ha l’obiettivo di sostenere il tessuto associativo del territorio quale presidio educativo e aggregativo capace di promuovere il benessere psico-fisico.

Il bando si rivolge, in particolare, alle associazioni sportive dilettantistiche di primo e secondo livello (cioè quelle riconosciute a livello nazionale) e alle società sportive iscritte nel registro Coni o al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri; non solo, possono partecipare anche l’Ufficio Scolastico Territoriale e gli istituti scolastici nell’area di intervento della Fondazione.

Verranno valorizzati progetti che prevedono la costituzione di reti di partenariato tra più soggetti e le attività per l’infanzia e i giovani. Particolare attenzione anche per le iniziative rivolte a persone con disabilità e per l’acquisto di materiale sportivo da destinare agli impianti colpiti dall’alluvione e dal terremoto. Inoltre, la Fondazione potrà considerare di attribuire uno speciale bonus sulla base della documentazione presentata relativamente al numero degli impianti sportivi utilizzati, alle ore di fruizione degli stessi, al numero di praticanti.

Il bando ha un valore complessivo pari a 300mila euro; il contributo richiesto alla Fondazione non potrà superare il 30% della previsione complessiva di spesa, e comunque per un importo massimo di 25mila euro. L’Ufficio Scolastico Territoriale e gli istituti scolastici, invece, potranno presentare richiesta esclusivamente per l’organizzazione di eventi sportivi e di promozione rivolti alle giovani generazioni o soggetti con disabilità.

Il contributo richiesto potrà essere concesso nella misura massima del 30% della previsione complessiva di spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a 5mila euro.

La copia integrale del bando è disponibile sul sito della Fondazione (www.fondazionecariforli.it); le proposte devono essere presentate utilizzando l’apposita procedura online entro le ore 13 del 9 febbraio 2024.