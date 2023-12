Pratiche e ristori, incontro pubblico col generale Ciotti

Un incontro pubblico, organizzato dal Comune di Forlì, per fare il punto sulla ripartenza, ascoltare chi ha subìto danni dall’alluvione e dare risposte concrete sugli obiettivi e i meccanismi di ristoro contenuti nei provvedimenti del commissario straordinario alla ricostruzione Francesco Paolo Figliuolo. L’appuntamento è per martedì prosismo, 12 dicembre, alle ore 15 presso il salone comunale (ingresso piazza Saffi 8) e vedrà la presenza del generale Domenico Ciotti, direttore operativo della struttura commissariale, che spiegherà i contenuti delle ordinanze finalizzate al ristoro a famiglie e imprese dei danni conseguenti all’alluvione.

Un pomeriggio quindi di informazione a tutto campo, d’intesa con la commissione consiliare di indagine e studio sull’emergenza, per avere chiarimenti sul merito delle questioni sul tappeto. "L’obiettivo è promuovere un dibattito virtuoso tra il pubblico e la struttura commissariale – spiega il sindaco Gian Luca Zattini –, rappresentata per l’occasione dal generale Domenico Ciotti, dimostratosi estremamente disponibile nei confronti del Comune di Forlì. Ciotti ha dimostrato in più di un’occasione una profonda conoscenza della materia e dei casi pratici collegati all’inoltro delle domande per la richiesta dei contributi. Siamo certi che il suo sarà un contributo prezioso e un modo per dare risposte concrete ai quesiti di ordini professionali, associazioni di categoria, sindacati e cittadini".

"L’impegno di organizzare un momento di confronto con gli alluvionati era emerso già nell’ambito della commissione consiliare – aggiunge il presidente della commissione stessa Lauro Biondi – ed è sicuramente un’occasione di confronto importante con i cittadini colpiti dalla tragedia di maggio, con l’obiettivo di mettere a disposizione delle famiglie alluvionate e di chi sta istruendo le pratiche dei ristori uno dei maggiori esperti dello staff di Figliuolo, oltre ai tecnici del Comune e della Regione, per rispondere a ogni domanda e richiesta di chiarimento sulla ripartenza e – conclude – la messa in sicurezza del territorio".

All’iniziativa è stata invitata anche Irene Priolo, assessore regionale all’ambiente e protezione civile. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul sito del Comune di Forlì e verranno attivati strumenti immediati per inoltrare domande, in presenza e da remoto.

Gianni Bonali