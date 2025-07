Praxis, 12 anni di lezioni. Al via le iscrizioni alla Scuola di Filosofia

Le relazioni non sono solo oggetto della filosofia: ne sono la condizione stessa. E saranno le relazioni il filo conduttore della 12ª edizione della Scuola di filosofia Praxis, a Forlì dal 24 al 26 luglio. Tre giorni in cui la filosofia interroga se stessa e il tempo presente, sotto la direzione di Rocco Ronchi. Organizzata da Masque teatro col sostegno di Comune, Regione e Fondazione Carisp, in collaborazione con Iulm di Milano e Centro studi almæsthetics dell’Unibo, Praxis coinvolge anche un ecosistema di enti di ricerca filosofici.

Le attività si terranno nell’Aula 7 del Teaching Hub: lezioni mattutine riservate agli iscritti (quota 30 euro); i seminari pomeridiani gratuiti e aperti al pubblico. Diversi momenti sono curati da giovani ricercatori cresciuti in seno alla scuola, a riprova del percorso di questi dodici anni.

Giovedì 24 luglio il via con Gaetano Rametta (Università di Padova) e una lezione sul pensiero relazionale da Fichte a Deleuze. A seguire, seminari di Christian Frigerio (Relazione e irriduzione), Andrea De Donato (Morfogenesi del matema) e Maria Regina Brioschi (In principio era l’azione). In serata, al Teatro Félix Guattari, danza della compagnia Dewey Dell, il contrabbassista Rocco Castellani e performance Voodoo di Masque.

Venerdì 25 interverrà Giorgio Lando (Università dell’Aquila) con la lezione ‘Il nulla e le relazioni’. Il pomeriggio vedrà Michele Spanò, Eugenio Buriano e Gioia Laura Iannilli esplorare i rapporti tra istituzione, assoluto e pensiero post-dualistico. In serata, all’Arena Eliseo, proiezione del film Dogville di Lars Von Trier, introdotto da Ronchi.

Sabato 26, infine, lectio di Claudio Paolucci (Università di Bologna) su Identità, relazioni, linguaggio. A concludere, il dialogo tra Giovanni Matteucci, Ronchi e Manzotti.

"Praxis – ripercorre il direttore artistico di Masque Teatro, Lorenzo Bazzocchi – nasce nel 2014 dalla volontà condivisa di Masque e dei filosofi Rocco Ronchi e Carlo Sini di affiancare all’espressione artistica quella filosofica, portando la disciplina fuori dalle aule universitarie. Oggi, nella sua 12ª edizione, torna all’università, ma non ha cambiato spirito: è aperta a tutti coloro che vogliano partecipare, a fronte di una piccola spesa, simbolica rispetto a quella richiesta nelle classiche summer school, e lasciando gratuita tutta la programmazione pomeridiana".

Entra nel merito dei contenuti, il filosofo forlivese Rocco Ronchi: "Affronteremo il tema della relazione da diversi punti di vista: quello logico-formale e analitico, ma anche quello metafisico, giuridico ed etico. Il mondo sta attraversando una profonda crisi della relazione e cercheremo di capire quale può essere l’apporto filosofico".

"Siamo orgogliosi – commenta il vicesindaco e assessore alla cultura Vincenzo Bongiorno – che Forlì vada alla ribalta nazionale anche grazie a un’iniziativa all’insegna della filosofia e della ricerca: valorizzeremo ciò nel percorso della candidatura a capitale della cultura 2028". Info e iscrizioni: info@praxis-scuoladifilosofia.eu, www.praxis-scuoladifilosofia.eu, 393.9707741.

Sofia Nardi