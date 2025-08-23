Predappio, 10 famiglie in lista d’attesa per il nido

"Preoccupa che al nido d’infanzia comunale Pollicino di Predappio vi sia una lista d’attesa di 10 domande, equivalenti al 20% delle richieste pervenute". La segnalazione arriva dall’associazione ‘Predappio Futura’, che esprime i quattro consiglieri di minoranza in consiglio comunale.

Aggiungono i responsabili dell’associazione: "Se a questi bambini e a queste famiglie non venisse offerta la possibilità di accedere al servizio, sarebbe una sconfitta della nostra comunità. Nonostante i finanziamenti esistenti per la creazione di nuovi posti nido stanziati dalla Regione Emilia Romagna – continuano –, le caratteristiche strutturali del nido non consentono una capacità ricettiva maggiore di quella attuale, mentre le richieste di accesso al servizio in pochi anni sono quasi triplicate. La responsabilità va quindi individuata nella scelta politica locale di non aver programmato ampliamenti strutturali in spazi idonei, che avrebbero potuto essere individuati nel vicino e già predisposto complesso dell’asilo Santa Rosa o in altri dei numerosi spazi inutilizzati presenti nel comune".

Con queste e altre motivazioni i responsabili di Predappio Futura concludono: "Chiediamo al sindaco di prendere in mano la questione in prima persona, di mettere in moto tutte le forze e le risorse per riuscire a dare risposte positive alle famiglie, specialmente quelle giovani perché restino nel Comune di Predappio o decidano di venirci a vivere".

Sentitosi tirare per la giacca, il sindaco Roberto Canali risponde: "Come già comunicato anche nei consigli comunali, negli ultimi anni i posti disponibili al nido di Predappio sono triplicati, passando da 14 a 42, con investimenti mirati ad utilizzare al meglio la struttura. Ben 37 di questi posti sono in convenzione. Le famiglie che accedono a tali posti pagano quindi una retta inferiore al ‘bonus nido’ che ricevono, non pagando neppure il costo della mensa".

Aggiunge Canali: "Per il prossimo anno scolastico sono arrivate 28 domande, di cui 18 sono state accettate in convenzione. Nel nido comunale ci sono anche 5 posti da privatisti con una retta relativamente bassa: 4 sono occupati e resta quindi un posto a disposizione". Per il primo cittadino, "non esiste perciò un’emergenza nido a Predappio". Quindi, "investire qualche milione di euro in un nuovo nido sembra una scelta al momento impensabile. Ancora più improponibile sarebbe adeguare il complesso dell’ex asilo Santa Rosa o altri dei numerosi spazi inutilizzati presenti nel comune, creando addirittura due strutture separate". Conclude Canali, richiamando la grande attenzione dell’amministrazione comunale ai bisogni delle famiglie: "Tutti i bambini del nostro comune hanno il trasporto scolastico verso gli asili e le scuole del comune completamente gratuito, con pulmini che tutti i giorni raggiungono anche le frazioni più lontane".

Quinto Cappelli