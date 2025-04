‘Predappio 100’ al via il 16 aprile

In occasione del centenario della fondazione di Predappio Nuova, avvenuta nel 1925, è stata allestita nella Casa natale Mussolini la mostra sul tema ‘Predappio 100 - gli anni della fondazione: 1925-1929’. L’esposizione, curata dal professor Ulisse Tramonti, con la collaborazione di ricercatori, storici, collezionisti e di un gruppo di lavoro coordinato da Atrium (curatore anche del catalogo), sarà inaugurata mercoledì 16 aprile alle ore 18 (e non il 10 come scritto erroneamente ieri), alla presenza del sindaco Roberto Canali e della giunta comunale, insieme ai curatori.

Il percorso prevede un duplice itinerario: il piano terra della sede espositiva ospiterà un approfondimento sul periodo precedente al 30 agosto 1925 (data della cerimonia di fondazione di Predappio Nuova), mentre il secondo filone del percorso espositivo, allestito al piano superiore della struttura, affronterà tre temi specifici: il ruolo ricoperto da due personaggi centrali, come il marchese Paulucci di Calboli Barone e l’architetto Florestano Di Fausto; i provvedimenti di spostamento del centro abitato di Predappio e le prime realizzazioni, fino al 1929. L’esposizione resterà aperta dal 16 aprile al 6 gennaio 2026.

