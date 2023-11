Predappio Alta, rimpatriata di abitanti al ristorante ’Pineta’: festa per 88 commensali

I piccoli paesi spesso sono grandi per solidarietà fra la gente, per genuini sentimenti e soprattutto per attaccamento alle proprie radici. La rimpatriata di domenica scorsa di 88 abitanti ed ex di Predappio Alta ne è la dimostrazione concreta e vivente. La loro identità e attaccamento all’antico borgo si legge già nell’invito o nell’appello a ritrovarsi: ’Noi siamo quelli di Predappio Alta’. Che sta per "Noi non possiamo confonderci con nessun altro. Noi ci riconosciamo a vista, anzi, quasi dall’odore, da come parliamo, da come ci guardiamo". Dopo sei anni dall’ultima rimpatriata, ‘Quelli della Pré’ si sono ritrovati alla ‘Pineta’ di Montemirabello, storico ristorante e pizzeria "a pochi chilometri dal paesello natio", come avevano chiesto in tanti ai bravi e infaticabili organizzatori. "Tra noi che viviamo o che siamo cresciuti a Predappio Alta – è il ritornello che circola fra i tavoli, durante il pranzo, mescolandosi al profumo della pasta tirata al mattarello, condita col ragù della nonna, e dell’arrosto cotto alla brace – c’è sempre stato un forte senso di appartenenza e, proprio per questo, quando ci ritroviamo insieme, ci sentiamo a casa". Poi si sa, essendo il ritrovo alla Pineta, dai ricordi si passa al presente (ma ancora infarcito di passato), con ’grazie’ sperticati ai gestori del locale, Cristian e Lisa, "che ci hanno preparato ottimi piatti della cucina romagnola, con antiche ricette tipiche della cucina della Pré, la migliore della valle del Rabbi. Anzi, siete voi i veri ristoratori romagnoli: ospitali, cordiali e simpatici". Poi verso la fine del pranzo e prima della foto di rito, non solo da tenere per ricordo ma "da inviare al Carlino", qualcuno si alza per il brindisi dei saluti, prendendo in prestito le parole da Migliacci e Fontana: "Paese mio che stai sulla collina… ti do un appuntamento dove e quando non lo so, ma so di certo che ritornerò".

Quinto Cappelli