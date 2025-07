Predappio Alta, weekend tra cibo e carioli

La Pro loco di Predappio Alta ha organizzato per oggi e domani la ‘Festa dei carioli’, una due giorni all’insegna dello sport, divertimento, cibo e musica. Spiega la presidente della Pro loco, Barbara Lucchi: "I partecipanti, finora 83 iscritti provenienti da tutta Italia, per un totale di oltre 200 persone, si esibiranno sui loro carioli lungo un percorso di 1,8 km sulla strada provinciale 47, da via villa Salta fino all’ingresso della piazza del paese, attraversando la parte alta dell’abitato".

Oggi alle 13.30 è prevista la prova di ricognizione, e a seguire prima, seconda e terza discesa. Poi alle 20.30 cena in piazza su prenotazione (0543.921095 La Vecia Cantena dla Pré), a base di pasta estiva con fagioli e maltagliati fatti in casa, arrosto freddo di arista di maiale, con rucola e scaglie di formaggio di grotta della Solfatara. Seguirà, sempre in piazza Cavour, musica con la live band Reddini.

Si riprenderà domattina presto, alle 7.30, con la prova di ricognizione e a seguire la prima e seconda discesa. Dalle 12 alle 13 pausa pranzo, dove gli ospiti potranno deliziarsi allo stand della Pro loco in piazza Cavour, che offrirà ghiotte specialità del territorio, fra cui panino del forno locale (40 cm), con farciture estive, e macedonia di frutta fresca.

Alle 13.30 si svolgerà la terza discesa e al termine la premiazione, alla presenza del sindaco di Predappio Roberto Canali, con brocche di ceramica del negozio Ceram di Fusignano. Commenta Simona Naldi, segretaria del Gruppo Romagnolo Carioli di Forlì, responsabile dell’iniziativa: "Si tratta di un circuito bello dal punto di vista tecnico, con curve spettacolari ed emozionanti per il pubblico, oltre che per i piloti". Per l’occasione la provinciale 47 resterà chiusa al traffico lungo il tragitto di 1,8 km oggi dalle 13 alle 18 e domani dalle 7 alle 18. Conclude la presidente della Pro loco: "Con questa iniziativa inauguriamo il programma estivo delle feste alla Pré".