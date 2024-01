Predappio, Amanti in lizza per sfidare Canali

Mancano ancora cinque mesi alle elezioni comunali di primavera, ma a Predappio incominciano a circolare voci insistenti sugli eventuali candidati a sindaco per la prossima tornata elettorale di primavera. Mentre nel centrodestra si dà per molto probabile la ricandidatura dell’attuale primo cittadino Roberto Canali, nel centro sinistra incominciano a circolare anche i nomi di alcuni probabili candidati alla poltrona di palazzo Varano. Da fonti vicine al Pd si apprende che si sono svolte alcune riunioni interlocutorie, "senza però aver ancora parlato di nomi, perché prima bisogna porsi degli obiettivi, creare un campo largo delle forze di centrosinistra, per arrivare ad alcuni punti condivisi ed infine ad una lista e al nome del candidato condiviso".

Ma i nomi che circolano a Predappio e che molti nel centrosinistra e non solo darebbero per "condivisi e anche vincenti" ci sono già. Uno molto quotato è il sindacalista della Cgil Paride Amanti, originario di Predappio, dove ha ancora molti amici, parenti ed estimatori, anche se vive nella vicina Meldola. Amanti è anche il marito di Maria Giorgini, attuale segretaria della Cgil provinciale di Forlì-Cesena, che ha rinunciato a candidarsi a sindaco di Forlì contro Zattini. Un altro è il giornalista e storico predappiese doc Mario Proli, già assessore comunale in una giunta di centrosinistra fino al 2005, e attualmente capo addetto stampa del Comune di Forlì e presidente provinciale del sindacato giornalisti di Forlì-Cesena. Molti nel centrosinistra e non solo sono convinti che questi due candidati "otterrebbero un ampio consenso, perché sono persone preparate, di spessore e con una grande esperienza, piacciono a molti, se non a tutti".

Fra questi due uomini spunta anche il nome di una donna, Sara Samorì, già assessore allo sport del Comune di Forlì, di cui è ancora consigliere comunale del gruppo misto, dopo l’uscita dal Pd, da alcuni anni cittadina di Predappio. Secondo fonti vicine al Pd, contatti e riunioni sarebbero già in corso fra l’Associazione Generazione in Comune, presieduta da Carlo Spagnoli, che ha espresso il gruppo di minoranza in consiglio comunale in questi cinque anni, con Gianni Flamigni a capogruppo, e il Pd predappiese, guidato dal segretario Luca Flamigni, il quale sentito per telefono risponde: "Non siamo ancora pronti per rilasciare dichiarazioni di alcun genere, tantomeno su nomi di candidati". Giriamo la telefonata a Paride Amanti, che risponde: "Dal 2019 sono nella segreteria regionale della Cgil a Bologna, dove sto facendo una bella e interessante esperienza, con molta soddisfazione. Qualcuno ha pensato a me? Lo ringrazio, ma non cerco altro".

Anche Mario Proli si dichiara indisponibile, "non per tirarmi indietro, ma per serietà e onestà intellettuale nei confronti delle cariche che ricopro". A chi osa fare anche il nome dell’ex sindaco Giorgio Frassineti, autore del progetto di recupero dell’ex Casa del Fascio, da trasformare in Museo sulla storia del Ventennio, Frassineti stesso risponde: "Non mi candido".