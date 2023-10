Predappio, antiginnastica e cibo

‘Fermento in movimento: antiginnastica e degustazioni’ è il titolo della manifestazione che l’azienda agricola Casadei di via Fiordinano Massarola 31 a Predappio, ha organizzato per sabato 14 ottobre alle 16.30, in collaborazione con la Strada dei vini e dei sapori. Occorre però prenotarsi entro l’11 ottobre, scrivendo a holami68@icloud.com o via WhatsApp a Micaela (formatrice SlowFood cell. 366.4444131). "L’antiginnastica – spiegano gli organizzatori – è un metodo di percezione corporea. Il suo proposito è ridarci un corpo: movimenti semplici che ne rispettano l’anatomia per realizzare un primo passo verso la fiducia. E quando la schiena si distende, il ventre risponde. Dall’antichità le popolazioni più longeve ci hanno portato in eredità l’uso dei fermentati con i loro ‘pre e probiotici’ a sostegno della vitalità dell’organismo e dello stato di benessere psicoemotivo". La proposta di questa seduta, in collaborazione tra Marie Rascoussier, docente di antiginnastica, e l’appassionata di fermentazione Micaela Mazzoli, è realizzare un primo contatto con il proprio ‘microbiota’, anche attraverso degustazioni di prodotti fermentati di Agrestia, azienda agricola biologica, unitamente ad assaggi dei grandi vini di azienda agricola Casadei (costo 20 euro).

Quinto Cappelli