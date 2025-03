Predappio, aperte le domande d’iscrizione per il nido Pollicino

La domanda per iscrivere i bambini da 9 a 36 mesi al nido d’infanzia comunale Pollicino di Predappio, per l’anno educativo 2025/2026, scade il 31 marzo e va presentata "esclusivamente online tramite il portale sosi@home", accedendo tramite credenziali Spid, Cie o Cns. La gestione del servizio fa capo alla cooperativa sociale Formula Servizi alle Persone, coordinata da Michela Venturi (tel. 0543.474876 e 340.5462963 ; michelaventuri@formulaserviziallepersone.it). Inoltre, sul sito del Comune di Predappio (www.comune.predappio.fc.it) si possono visionare anche i criteri di ammissione e il materiale informativo relativo al progetto educativo.

Per favorire una prima conoscenza degli ambienti ed un incontro informale con il personale educativo del plesso, facilitando in questo modo la scelta, nei giorni scorsi si è già svolto un Open Day. Le domande, giunte al Comune entro il 31 marzo, saranno successivamente istruite dall’Ufficio servizi scolastici sulla base di quanto stabilito dai criteri d’ammissione al nido comunale d’infanzia Pollicino, visualizzabili sul sito. Il responsabile comunale dell’Area socio-produttiva, Roberto Battistini, precisa che "ai sensi della legge numero 119/2017, la frequenza ai servizi educativi per la fascia d’età 0 – 3 anni è subordinata all’aver effettuato le vaccinazioni obbligatorie".

Informazioni: Boattini Beatrice 0543.921737 ; beatrice.boattini@comune.predappio.fc.it. Battistini Roberto 0543.921725 ; roberto.battistini@comune.predappio.fc.it.

q.c.