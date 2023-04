Predappio: cambiamenti sulle tasse

Si terrà questa sera a Predappio, alle 20.30 nella sala consiliare di palazzo Varano, il consiglio comunale convocato dal sindaco Roberto Canali. Fra i nove punti all’ordine del giorno, sono in particolare due quelli che faranno discutere i consiglieri di maggioranza e minoranza. Il quinto punto, infatti, riguarda modifiche ed integrazioni di vari regolamenti comunali su tasse e tariffe. Ma il sindaco Canali mette le mani avanti e spiega: "Non si tratta di aumenti di tariffe o tasse comunali, ma semplicemente di aggiustamenti imposti da leggi nazionali su alcuni regolamenti che riguardano la materia".

Anche il sesto punto promette di accendere il dibattito perché interessa "il rendiconto della gestione esercizio finanziario 2022". Anticipa sull’argomento Canali: "Sarà fatta una relazione anche sui principali lavori svolti l’anno scorso, in particolare la realizzazione di vari marciapiedi". Un dato positivo per il primo cittadino è senz’altro l’avanzo di amministrazione, che ammonta a370mila euro, "un risultato importante, tenuto conto di un periodo difficile, in particolare per quanto riguarda l’ingente aumento delle spese comunali per il consumo di energia".

Altri punti che verranno riguardano modifiche allo statuto di Romagna Acque Società delle Fonti, riduzione di riserve di Livia Tellus Romagna Holding e retrocessione dell’immobile denominato ’Ex deposito autobus Sita’ a Forlì.

Quinto Cappelli