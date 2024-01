Predappio, Canali è disponibile per il bis

L’attuale sindaco di Predappio, Roberto Canali, ha sciolto la riserva e si ricandida per succedere a se stesso alle prossime elezioni comunali di giugno. Spiega Canali: "Se vogliamo essere più precisi, sono disponibile a ricandidarmi, però non è ancora ufficiale". Gli incontri nel centrodestra comunque ci sono stati e, da fonti ben informate, sembra che "la squadra di Canali, assessori e gran parte dei consiglieri, siano disponibili a proseguire l’esperienza".

D’ora in poi i predappiesi si chiederanno: chi sarà lo sfidante? Nell’area di centrosinistra qualcosa si è già mosso e sono circolati anche alcuni nomi, fra cui il sindacalista della Cgil Paride Amanti, originario di Predappio, dove vivono ancora suoi amici, parenti ed estimatori, anche se lui risiede nella vicina Meldola. Ma l’interessato ha smentito, precisando "di non cercare altro, per proseguire la bella esperienza nella segretaria regionale della Cgil di Bologna dal 2019". Anche il giornalista e storico predappiese Mario Proli, già assessore comunale in una giunta di centrosinistra fino al 2005, e attualmente capo addetto stampa del Comune di Forlì oltre che presidente provinciale del sindacato giornalisti di Forlì-Cesena, si è dichiarato "indisponibile, per serietà e onesta intellettuale nei confronti delle cariche che ricopro".

Più silente e defilata, almeno per ora, Sara Samorì, già assessore allo sport del Comune di Forlì, di cui è ancora consigliere comunale del gruppo misto, dopo l’uscita dal Pd, da alcuni anni cittadina di Predappio. Da fonti vicine all’area di centrosinistra sembra di capire che le quotazioni della Samorì siano però in aumento.

Di sicuro in questi giorni a Predappio si stanno incontrando persone e rappresentanze delle varie anime del centrosinistra: il Pd col suo segretario Luca Flamigni; l’Associazione Generazione in Comune, presieduta da Carlo Spagnoli, che ha espresso il gruppo di minoranza in consiglio in questi cinque anni, con Gianni Flamigni capogruppo, che sembra non volersi ricandidare; esponenti dei 5Stelle o vicini al movimento di Conte, come Anna Maria Vallicelli, già assessore al welfare, e il dinamico e giovane nipote, Edoardo Rossi.

Alcuni addetti ai lavori sperano in un ritorno in pista in extremis di Giorgio Frassineti, sindaco per dieci anni prima di Canali e autore del progetto di recupero dell’ex Casa del Fascio, da trasformare in Museo sulla storia del Ventennio. Ma a chiunque glielo chieda (compreso il Carlino, in particolare in un’intervista a fine 2023), l’interessato risponde: "Non mi candido".

Fra i nomi che circolano ci sarebbe anche quello della consigliera di minoranza Chiara Venturi, già vicesindaco con Frassineti e moglie dell’ex deputato Marco Di Maio (ex Pd, poi Italia Viva). Venturi è anche presidente della terza Commissione consiliare per le politiche sociali e culturali e le attività economiche. In campo di stallo, a sbloccarlo potrebbe essere un passo avanti dello stesso segretario Luca Flamigni.