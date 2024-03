Predappio, Canali incontra i sostenitori per il bis

In vista delle elezioni comunali del prossimo giugno, la lista civica ‘Uniti per Predappio’ alla guida dell’amministrazione comunale della cittadina del Rabbi, organizza una serie di incontri sul territorio del Comune di Predappio, con stesso nome e simbolo. Agli incontri sarà presente il candidato sindaco Roberto Canali, che ha guidato giunta e consiglio comunale in questi ultimi cinque anni. Spiega Canali: "Nell’ottica di ascolto e dialogo instaurato con i cittadini negli ultimi cinque anni, gli incontri sono finalizzati ad ascoltare i bisogni del territorio per meglio definire progetti ed obiettivi per integrare il programma elettorale in corso di realizzazione. In pratica i cittadini che lo riterranno opportuno potranno non solo suggerire le cose da fare, ma anche partecipare al gruppo di lavoro per il nuovo programma e per la nuova lista".

Gli incontri inizieranno martedì 19 alle ore 20.30, presso le ex scuole di Monte Maggiore; mercoledì 20 alle 20.30, presso la sede dell’Associazione Articolo 3 a Fiumana; giovedì 21 alle 18.30, presso il bar Franco 33 a Trivella; giovedì 21 ore 21, presso Casa Candida Camilla a San Savino; lunedì 25 ore 19.30, presso la Vecià Cantena d’la Prè a Predappio Alta; martedì 26 ore 20.30, presso la sala polivalente di Tontola; mercoledì 27 ore 20.30, presso la Sala Europa di Predappio. Sulla squadra che si ripresenterà, Canali non vuole fare nomi, limitandosi a dire: "Sui nomi della lista e della giunta, in caso di vittoria, è ancora presto. Ma, se i consiglieri e gli assessori lo vorranno, saranno riproposti". Per quanto riguarda l’attuale giunta, gli assessori Luca Lambruschi (vicesindaco), Lorenzo Lotti e Carla Ravaglia erano stati eletti anche consiglieri, mentre Francesca Farolfi è l’unico assessore esterno. Sul programma, il sindaco uscente insiste nel dire che "va fatto insieme ai cittadini, come dimostra il calendario degli incontri in tutte le frazioni". Di sicuro per Canali nei prossimi cinque anni "fra i punti principali, ci saranno la ricostruzione del territorio, colpito così duramente dall’alluvione e frane, la transizione ecologica e le comunità energetiche". Alla domanda per quale motivo un predappiese dovrebbe votare per la rielezione dell’attuale sindaco e lista civica ‘Uniti per Predappio’, Canali risponde: "In questi cinque anni, tutti hanno dimostrato una grande disponibilità verso i cittadini e il territorio, che resta per me la principale caratteristica di ogni amministratore".

Per quanto riguarda un’eventuale lista (probabilmente civica?) guidata dalle forze politiche di centrosinistra, "sono in corso ancora riunioni che dovrebbero portare presto a risultati concreti", afferma il segretario locale del Pd, Luca Flamigni.

Quinto Cappelli