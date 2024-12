Predappio celebra il Natale con giochi tradizionali e concerto jazz

Domenica piazza Garibaldi di Predappio sarà animata dai giochi di una volta e dai più celebri brani natalizi, dal titolo ‘… ed è quasi Natale’. Si tratta del penultimo appuntamento dell’anno incluso nel progetto ‘Predappio vive il Natale’, curato dall’amministrazione comunale, in collaborazione col Teatro delle Forchette per animare le festività. Si partirà alle 15, con i giochi ’dimenticati’ di Nonno Banter. I volontari dell’associazione ‘Nonno Banter 57 – Giochi di strada’ (nella foto Frasca il presidente Walter Turci, alias nonno Banter) daranno ai più piccoli la possibilità di sperimentare la dimensione di socialità e creatività propria dei giochi manuali di una volta, costruiti con il legno. Spiegano gli organizzatori: "Si tratta di una preziosa ed educativa occasione di svago offerta ai giovanissimi di lasciare da parte per un po’ il divertimento virtuale e immergersi nella pratica manuale e nella condivisione, ovvero le cifre dei giochi del passato".

Seguirà alle 16 il concerto ‘I Wish you a Merry Christmas’ del Lara Biondo Jazz Quartet. Il gruppo, formato da Lara Biondo (voce), Marco Versari (pianoforte), Jacopo Valpiani (batteria) e Carlo Corzani (saxofono), proporrà un viaggio tra i più celebri brani dedicati al Natale, senza dimenticare i grandi classici dell’età dell’oro del jazz e dello swing, interpretati in chiave acustica. Tra le melodie più amate del periodo natalizio, il quartetto eseguirà le note spensierate di Jingle bells e quelle struggenti di Silent night. Il repertorio includerà anche la canzone ‘Santa Claus is coming to town’, portata al successo da Frank Sinatra e ripresa da Michael Bublé, così come ‘Let it snow’. Il gruppo si lancerà poi nell’interpretazione di ‘Rocking around the Christmas tree’ di Brenda Lee, passando per le celebri melodie di ‘Bewitched’, ‘Fly me to the moon’, ‘Oh happy day’, ‘Love’, fino all’intramontabile ‘All I want for Christmas is you’. Il concerto sarà l’occasione per un augurio di buone feste a grandi e piccini al suono di una musica che emoziona, coinvolge e unisce.

Per chi vuole divertirsi con i pattini, resta a disposizione la pista sul ghiaccio, sempre in piazza Garibaldi, aperta fino al 6 gennaio nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì nelle ore pomeridiane; sabato, domenica e festivi la mattina e il pomeriggio.

A Casa natale Mussolini è aperta anche la mostra ‘Il cinema italiano e il regime. Dalla canzone dell’amore a Salò’, visitabile fino al 6 gennaio 2025 nei seguenti orari: sabato, domenica e festivi ore 10-13 – 14-17. Chiusura il 25 dicembre 2024 e il 1° gennaio, con ingresso gratuito per i residenti nel comune di Predappio.

Quinto Cappelli