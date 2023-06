Predappio celebra Sant’Antonio Salta la festa a Montepaolo

Sono iniziate giovedì sera nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonio le celebrazioni del patrono di Predappio, Sant’Antonio di Padova, e si concluderanno martedì 13 giugno. Questa sera sarà celebrata la messa alle 18, cui seguiranno alle 20 l’adorazione e le confessioni. Il programma di domani è pieno di eventi: alle 11 messa solenne presieduta dal parroco don massimo Bonetti, con benedizione dei bambini e mamme in dolce attesa al termine; alle 12.30 pranzo comunitario (ad offerta libera e prenotazione obbligatoria al 340.2520685 e 339.6186177); 15.30 tombola con il Comitato anziani e apertura bar del Gruppo Giovani di Azione cattolica; ore 18 apertura dello stand gastronomico e musica con Elisa; 20.30 serata spettacolo con ‘Vanni e gli Amici della Notte’. Lunedì 12 si svolgerà alle 20.30 la solenne processione per le vie del paese presieduta da don Enrico Casadio, parroco di Meldola, accompagnata dalla musica della Banda di Carpinello. Le celebrazioni si concluderanno martedì 13, alle 20.30 con la celebrazione solenne della messa, in occasione della festa liturgica del patrono Sant’Antonio di Padova.

Quest’anno, a causa della strada chiusa per frane, la festa di Sant’Antonio non si terrà a Montepaolo, dove il santo più invocato dai fedeli nel mondo visse per oltre un anno fra il 1221 e il 1222, prima di manifestare la sua grande eloquenza e preparazione di predicatore, durante una predica nel settembre del 1222 nella cattedrale di Forlì.

Quinto Cappelli