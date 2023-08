Predappio, continua l’asta benefica all’oratorio

Prosegue a Predappio fino al 3 settembre, presso l’oratorio Santa Rosa di via Roma 21, la mostra-asta dei coniugi Bruna Bagattoni e Vittorio Borghini. La rassegna è visitabile il sabato (14.30-17.30) e la domenica anche la mattina (9.30-12.30). Il 1 settembre sarà aperta in via straordinaria dalle 20 alle 23. Racconta Vittorio Borghini: "Il ricavato dell’asta, organizzata in collaborazione con l’Associazione ‘Santa Rosa’, sarà interamente devoluto al Comune di Predappio per il sostegno alle persone più colpite dell’alluvione".

Sono esposte 150 opere: 100 del pittore Borghini e 50 icone della moglie Bruna Bagattoni. Aggiunge Vittorio Borghini: "Finora siamo contenti, perché stanno arrivando visitatori da tutta la Romagna. Speriamo che questo afflusso continui, anzi, si rafforzi, per poter dare una buona mano e sostenere le persone colpite da frane e alluvione". La prossima settimana presso l’oratorio la parrocchia di Sant’Antonio e l’Associazione ‘Santa Rosa’ hanno organizzato la Festa di S. Rosa da Lima, con un ricco programma di celebrazioni religiose e manifestazioni sociali e culturali. Giovedì 24 e giovedì 25 agosto alle 20 sarà celebrata la messa, introdotta dal rosario.

Sempre alle 20, sabato 26 agosto si terrà la processione lungo viale Matteotti, via Mazzini, via Piave e piazzale Isonzo; al termine concerto della Banda di Carpinello. Domenica 27 alle ore 11, messa all’aperto presieduta dal vescovo Livio Corazza, mentre il pomeriggio sarà animato alle 15 dalla tombola, organizzata dal Comitato per gli anziani; alle 18 apertura degli stand gastronomici e musica con don Felice (già parroco a Predappio e ora alla Pianta di Forlì); alle 20.30 concerto del Gruppo Etilisti Noti. Le manifestazioni si concluderanno lunedì sera 28 con l’hamburgherata di fine agosto.

