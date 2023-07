Predappio, niente corteo per i 140 anni di Mussolini

Predappio (Forlì-Cesena), 30 luglio 2023 – Da quando si organizzano a Predappio le manifestazioni mussoliniane, è la prima volta che salta il corteo da piazza Sant’Antonio, fino al cimitero di San Cassiano, dove è sepolto il duce. Questa mattina, al momento della partenza alle 10.30, c’erano soltanto 20 persone, in pratica gli organizzatori.

A quel punto, Angela Di Marcello, la responsabile dei volontari che custodiscono la tomba Mussolini e del servizio d’ordine, nonché titolare dei permessi richiesti alla questura, ha deciso di non partire in corteo, ma di recarsi subito in auto davanti al cimitero di San Cassiano.

Qui verso le 11, Orsola Mussolini, responsabile della tomba insieme alla sorella Vittoria e pronipote di Benito, ha salutato i cinquanta presenti, fra cui una decina di portatori di labari, ricordando ”il 140esimo compleanno di Benito Amilcare Andrea Mussolini”. Sono seguite alcune preghiere di rito, lette da un paio di ragazze, applaudite al termine di ognuna.

Poi Orsola ha chiesto ai pochi presenti di portare la mano al cuore ad ogni ‘presente’ per Benito Mussolini, gridato da un uomo del gruppetto. La manifestazione si è conclusa con la visita privata alla cripta all’interno del cimitero. Dopo il flop del corteo, continueranno le tre sfilate annuali a Predappio per ricordare la nascita e la morte del duce e l’anniversario della marcia su Roma? Orsola Mussolini risponde decisa: ”Arrivederci ad ottobre, quando saremo in tanti”.