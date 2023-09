Predappio, domani la 38ª festa dell’Avis

Si svolgerà domani a Predappio la 38ª Festa dell’Avis, con il patrocinio del Comune. Si parte alle 11, con la messa nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonio, celebrata da don Massimo Bonetti; seguirà l’omaggio al monumento del donatore, nel parco comunale. Alle 12.30 pranzo sociale agli stand gastronomici in piazza Garibaldi. Alle 15 festa in musica e giochi, in collaborazione con i ragazzi e giovani dell’Azione cattolica.

Alle 19.30 ballo e spettacolo, sempre in piazza Garibaldi, con ‘Giorgio e le Magiche Fruste di Romagna’. Gli stand gastronomici funzioneranno dalle 12.30 alle 18, mentre per tutta la giornata sarà esposta la mostra fotografica, a cura di Luca Bruni e Silvio Zanotti.

Spiega la presidente dell’Avis, Mirella Picchi: "La festa di solito si svolgeva a fine maggio, è stata rinviata a causa dell’alluvione. A maggio abbiamo fatto un incontro, mentre durante l’anno abbiamo cercato d’incontrare i gruppi e le associazioni, in particolare i ragazzi e giovani dell’Azione cattolica e degli scout. Abbiamo ottenuto anche dei buoni risultati, perché quest’anno oltre una decina di giovani sono diventati donatori di sangue, cosa che fa ben sperare per il futuro della nostra associazione che conta 300 associati, in gran parte donatori".

q.c.