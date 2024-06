Predappio, è Canali bis: "Oltre ogni aspettiva. Riprendiamo a lavorare". Venerdì festa in piazza

"Un risultato oltre le migliori aspettative e le più rosee previsioni". Con queste parole piene di entusiasmo e di riconoscenza per i cittadini di Predappio, Roberto Canali accoglie il risultato uscito dalle urne che lo ha riconfermato sindaco della cittadina del Rabbi con la lista civica ‘Uniti per Predappio’. Con 2.199 voti (71,65%) e 8 seggi in consiglio comunale, Canali ha fatto il bis, battendo Monica Fucchi alla guida della lista civica ‘Predappio Futura’, che si è fermata a 870 voti (28,35%) e 4 seggi.

I votanti sono stati 3.159 su 4.948 elettori (63,84%), mentre le schede nulle sono state 56 e 34 le bianche. Appena si è sparsa la voce della riconferma di Canali e della sua squadra, sostenitori e amici si sono precipitati nella sede elettorale per un brindisi augurale e le per foto di rito, in un clima di euforia e "gioiosa incredulità". Poi ieri sera la festa è proseguita con una cena in un locale cittadino fra una ventina di partecipanti.

Il clima festoso si prolungherà fino a venerdì sera, quando sarà organizzata una festa pubblica in piazza, a cura dei sostenitori e del comitato elettorale.

Commenta a questo proposito il riconfermato sindaco: "Riprenderemo però da domani a lavorare con lo stesso impegno ed entusiasmo come abbiamo fatto nei cinque anni passati". Ma come spiega Canali questo risultato inatteso? "In questi cinque anni di amministrazione, siamo stati sempre vicini ai bisogni della gente, senza fare alcuna distinzione o divisione fra i cittadini e le persone".

Le prime cose da fare da domani? Risponde il rieletto sindaco: "Lavorare ogni giorno, come nei cinque anni passati; mettere in sicurezza la strada provinciale 3 di fondovalle, che attraversa Fiumana e Predappio, d’accordo e in collaborazione con la Provincia; prenderci cura del patrimonio storico, architettonico e artistico di Predappio, città di fondazione, comprese l’ex Casa del Fascio e l’asilo Santa Rosa. Questo patrimonio va restaurato compatibilmente con i soldi da cercare e trovare, tramite bandi regionali e nazionale".

Dalla candidata sconfitta, Monica Fucchi arrivano "complimenti sinceri per Canali, col quale cercheremo di lavorare insieme dai banchi della minoranza. La riconferma di Canali – continua – era nell’aria, perché abbiamo avuto poco tempo per preparare un’alternativa e perché la politica fa va fatta tutti i giorni sul campo e non solo in una breve campagna elettorale. Occorre ripartire – conclude la Fucchi – da un radicamento politico sui territori".