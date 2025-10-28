Predappio e i saluti romani. Balzani: "C’è rassegnazione". Giubilei: "Meglio un museo"

La presenza di neofascisti a Predappio intenti a fare il saluto romano si è vista anche in tempi lontani, quando il ricordo della dittatura era ben più vivido e la sensibilità dell’opinione pubblica era molto più accesa rispetto ad oggi. La differenza, però, è che ora questa frangia si sente meno esclusa e più tollerata anche da parte del Governo che non stigmatizza e non reprime questi fenomeni". Ragiona così Roberto Balzani, docente ordinario di Storia Contemporanea all’università di Bologna e direttore del museo della Liberazione di via Tasso a Roma, già sindaco Pd di Forlì.

Nell’attribuire responsabilità alla politica, Balzani precisa: "Non so dire se questo avvenga per reale convinzione o per compiacere una parte di elettorato". C’è però un tema legato alla giustizia, con i primi verdetti che, dopo il parere della Cassazione, hanno assolto o scagionato i nostalgici denunciati per il loro gesto: "Le leggi ci sono, ma spesso le interpretazioni sono andate a favore dei neofascisti. Questo perché nei testi si fa riferimento alla volontà di ricostituire il partito e non a segnali che lo inneggiano". Balzani non sottovaluta dinamiche interne ai movimenti di estrema destra che, infatti, in questa occasione si sono spaccati, tra coloro che volevano mantenere una condotta più sobria e gli esponenti di Forza Nuova che, invece, hanno spinto per tornare al braccio alzato: "Ciò che è successo domenica può anche essere frutto di tensioni interne ed è giusto non generalizzare. La vera notizia, a mio modo di vedere, è un’altra: non che ci siano saluti romani o, più in generale, manifestazioni neofasciste, ma che non ci sia un’opposizione anche da parte dei cittadini. A prevalere non è più l’indignazione, ma la rassegnazione".

Da una sensibilità di sinistra a una di destra: è il caso di Francesco Giubilei, editore cesenate che a Forlì ha recentemente organizzato il Festival della Libertà e che ricopre il ruolo di direttore della Fondazione Alleanza Nazionale, ovvero l’organismo che si prefigge "la conservazione, tutela e promozione del patrimonio politico e di cultura storica e sociale della destra italiana" (così recita lo statuto). Anche Giubilei condanna i saluti romani: "Sono sbagliati. La destra di governo riconosce la Costituzione e ha espresso più volte adesione ai valori democratici. Certamente, come diceva Giuseppe Prezzolini, ci sono ‘mille destre’, ovvero varie anime, però la distinzione tra la destra istituzionale e quella radicale che va a Predappio è netta". Fiore stesso ha lanciato una frecciata ai partiti di governo. "La prima destra è un argine alla seconda, che però la danneggia, perché rischia di far passare il messaggio che la propria cultura sia quella". Giubilei, in ogni caso, non vede oggi "il pericolo del fascismo, che viene strumentalizzato dalla sinistra".

L’editore, da operatore culturale, rilancia un messaggio: "Va accolta l’idea di realizzare un museo a Predappio che storicizzi il fascismo. Non so se questo eviterebbe derive nostalgiche ma certamente non sarebbero solo i nostalgici a venire a Predappio". Se la sente di sostenere dunque il progetto dell’ex sindaco Pd Giorgio Frassineti, che sia a destra sia a sinistra ha raccolto critiche? Giubilei riflette sulle caratteristiche che questo luogo dovrebbe avere: "Dovrebbe essere inattaccabile da un punto di vista storiografico, con un comitato scientifico variegato. In Georgia ho visto il museo dedicato a un dittatore sanguinario come Stalin: in quel caso, il messaggio è benevolo nei suoi confronti, a Predappio non dovrebbe essere la stessa cosa. Ad ogni modo, c’erano tantissimi visitatori anche cinesi: l’interesse, secondo me, sarebbe notevole".

Sofia Nardi

Marco Bilancioni