Predappio, ecco i nuovi marciapiedi attesi a Tontola e Santa Marina

"Stanno continuando senza interruzioni gli interventi di ripristino della viabilità comunale colpita dagli eventi alluvionali e franosi del maggio scorso e, nonostante le difficoltà, il comune di Predappio ha proseguito anche con gli interventi programmati per l’anno 2023".

Lo sostiene il sindaco di Predappio, Roberto Canali, in un resoconto periodico dei cantieri in corso. Entrando nello specifico, il primo cittadino aggiunge: "In quest’ultimo periodo, oltre ai nuovi bagni pubblici realizzati nelle vicinanze di piazza Garibaldi a Predappio e alla nuova cucina nell’area verde di Fiumana in via di completamento, sono stati realizzati due nuovi marciapiedi a Tontola e Santa Marina, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza dei pedoni lungo la strada provinciale 3 del Rabbi". Tali marciapiedi erano richiesti da tempo dalla popolazione residente, tanto è vero che da anni le opere erano entrate in tutti i programmi elettorali durante le elezioni comunali degli ultimi decenni.

Commenta ancora il sindaco Canali: "I due interventi, rispettivamente di 240 metri a Tontola e di 75 metri a Santa Marina, sono costati circa 128.000 euro". Da dove sono arrivati i soldi per realizzarli? Risponde Canali: "Le risorse derivano dal fondo per la montagna della Regione Emilia Romagna per circa 105.000 euro ed il restante da fondi comunali".

Conclude il sindaco: "Nell’abitato di Tontola si è provveduto all’asfaltatura di via Aldo Moro e via Daolio. Poi si proseguirà nel rifacimento del manto stradale con interventi a Predappio e a Fiumana, dove saranno interessate dai lavori parte della via Provinciale, via Falcone, via La Malfa e via Nenni"

Quinto Cappelli