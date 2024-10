Predappio, ecco la ’Bottega Bio’: "Promuoveremo gli stili di vita sani"

Predappio festeggerà domani il taglio del nastro di una nuova attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e integratori, che promuovono uno stile di vita all’insegna della prevenzione e della salute. Si tratta de ‘La Bottega Biosalute’ di via Raffaello Sanzio 7, gestita dalla famiglia Franchetto. L’inaugurazione avverrà alle ore 11, alla presenza del sindaco Roberto Canali e dell’assessore alle attività produttive, Carla Ravaglia, che spiega: "In un momento storico in cui parecchie attività chiudono, mi preme sottolineare il coraggio della famiglia Franchetto. Perciò invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare numerosa".

L’apertura del negozio è il culmine di un rapporto già consolidato tra la famiglia Franchetto e la realtà locale. La Bottega, infatti, vuole essere un punto d’incontro con il territorio che ha accolto una nuova famiglia. Spiegano i coniugi Penelope e Fabio Franchetto: "La nostra avventura inizia quando, abbandonati i precedenti impieghi, decidemmo di intraprendere un nuovo cammino in Norvegia, dove affrontammo un percorso di studi di naturopatia e agricoltura biologica. Poi, dal 2006, ci siamo dedicati al lavoro di ‘Educazione alla Prevenzione’, insieme alla Fondazione Vita e Salute, attraverso il quale abbiamo collaborato con numerosi Comuni italiani per promuovere i sani stili di vita. Ed è proprio questa attività a farci comprendere la necessità di mettere a disposizione della popolazione prodotti salutari che all’epoca non erano reperibili nei negozi tradizionali".

Nasce così nel 2008 www.bio-salute.it, uno dei primi e-commerce di cibo biologico e vegano capace di rendere questi prodotti accessibili a livello nazionale. Grazie alla conoscenze del mercato internazionale, Biosalute riesce a importare merce specializzata da diversi Paesi e inizia a rifornire altri negozi, ristoranti e anche la grande distribuzione. Per la famiglia Franchetto, che nel frattempo si è stabilita sulle colline predappiesi, questo è un vero e proprio stile di vita, che Fabio e Penelope condividono con i tre figli Noemi June, Joshua e Jamie Lee, parte attiva del progetto Biosalute. Ma chi sono i protagonisti di questo progetto? Fabio, originario di Varese, e Penelope di Zurigo si conobbero nel 2000 durante le vacanze in Toscana. Cercando un’abitazione in Romagna, "dove si trova la gente più cordiale d’Italia", si sono stabiliti poi nel podere Il Prato di Predappio a circa 3 km dal capoluogo, nella zona di Baccanello di Predappio Alta.

Ora nella Bottega Biosalute sarà possibile trovare un’ampia selezione di alimenti vegani, prodotti per tutte le intolleranze, senza zucchero, prodotti bio naturali e dietetici, farine di grani antichi del territorio, frutta e verdura biologica e il pane biologico di Cappelletti di Dovadola. Oltre a questo, sono disponibili presso il punto vendita anche integratori per lo sport.

Concludono Penelope e Fabio: "L’obiettivo principale resta la promozione della salute e del benessere della popolazione: il negozio diventerà anche luogo d’incontro per diversi corsi, ad esempio di cucina vegetariana o vegana, rimedi naturali, uso degli integratori, idroterapia, integrazione sportiva, nutrizione e tanto altro".