Predappio, finiti i lavori nella palestra della ’Zoli’

Sono terminati a Predappio i lavori nella palestra annessa alla scuola primaria ‘Adone Zoli’ di via IV Novembre, per un importo di 145mila euro, di cui 100mila finanziati dal Gal Altra Romagna, nell’ambito del programma di Sviluppo Rurale dell’Emilia Romagna ‘Sostegno dello sviluppo locale leader’. Spiega il sindaco Roberto Canali: "L’intervento ha previsto il restauro dei prospetti e il rifacimento del marciapiede perimetrale ed è stato realizzato dalla ditta Natura Verde di Predappio, che ringraziamo per l’attenzione nell’intervenire su un bene di valore storico, tutelato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini".

Si completa così il programma di riqualificazione che ha comportato negli ultimi anni, in un’ottica di efficientamento energetico dell’immobile, la coibentazione della copertura e la sostituzione degli infissi esterni e dei corpi illuminati. "Il percorso intrapreso – spiega Canali – continuerà con il restauro della monumentale Scalea che da piazza Sant’Antonio e di fianco all’ex Casa del Fascio porta a palazzo Varano (sede del Comune), grazie al finanziamento di 970mila euro del Ministero delle Infrastrutture, e con i lavori già appaltati per 150mila euro sull’ex Asilo Santa Rosa. Per questa struttura ci è stato concesso dalla Regione Emilia Romagna, nell’ambito del bando ‘Investimenti non produttivi nelle aree rurali’, un finanziamento di circa 350euro euro". Quest’ultimo contributo sarà speso "per lavori strutturali, fra cui il rifacimento del tetto e la cancellata della recinzione. Ora dovremo fare il progetto esecutivo per poi appaltare i lavori".

Quinto Cappelli