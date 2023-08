Predappio: frane e telefonia in consiglio comunale

Si svolgerà questa sera alle 20,30 a Predappio, a palazzo Varano, il consiglio comunale. In particolare sono diversi i punti all’ordine del giorno che possono interessare i cittadini a partecipare. Il primo, l’approvazione di una ulteriore spesa di lavori riguardanti la somma urgenza, a causa di interventi conseguenti l’alluvione e frane dello scorso maggio. Spiega a questo proposito il sindaco Roberto Canali: "Si tratta di approvare la spesa di un terzo intervento di circa 110mila euro, riguardanti la riapertura di strade comunali da frane, guadi al posto di ponti crollati e altri vari interventi". Questi soldi si aggiungono a due precedenti interventi, che sommati si aggirano intorno ai 300mila euro.

"Soldi – spiega il sindaco Canali – che il commissario straordinario Figliuolo all’emergenza alluvione in Emilia Romagna dovrà rimborsare al più presto al Comune". Il secondo argomento prevede l’approvazione di un progetto regionale sulla ‘Copertura dei cellulari, mediante tralicci agli operatori’. In pratica il Comune di Predappio acquisterà un’area di proprietà privata da concedere in convenzione gratuita a Lepida, per l’installazione di antenne per trasmettere la copertura dei cellulare (finora assente) nelle zone popolate e con attività turistiche, fra cui agriturismi e ristoranti, di Marsignano, Colmano e Montemaggiore (territori fra le vallate del Rabbi e Montone fra Predappio e Castrocaro). Il terzo punto di discussione e approvazione riguarda il cambio della segreteria comunale, passando dalla recessione con i comuni di Brisighella e Modigliana, per aprire una collaborazione di un segretario comunale con Forlimpopoli. L’ultimo punto all’ordine del giorno riguarda interrogazioni e interpellanze dei consiglieri di maggioranza e soprattutto minoranza al sindaco.

Quinto Cappelli