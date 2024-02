Predappio, i 5 Stelle scendono in campo

"Considerata l’attuale situazione di stasi programmatica e ideativa nella realtà di Predappio, noi proponiamo un’amministrazione capace di gestire con efficacia le attività ordinarie, ma anche in grado di immaginare un futuro possibile e realizzabile per un paese che si voglia confrontare con le difficili sfide del presente e del futuro". Lo sostengono in un documento in vista delle prossime elezioni amministrative i rappresentanti provinciali del Movimento 5Stelle, Mauro Frisoni, coordinatore provinciale, Sergio Petroncini, rappresentante territoriale di Forlì, ed Edoardo Rossi, rappresentante giovani di Forlì, nonché referente di Predappio.

Precisa il 22enne Edoardo Rossi, studente di Giurisprudenza a Bologna: "La nostra volontà è creare un progetto che guardi al futuro di Predappio". Per i dirigenti dei 5Stelle forlivesi "Predappio costituisce un ‘unicum’ nella storia italiana del Novecento. Eppure, finora, ha convissuto con questa realtà in modo molto limitato e non si è giovato della politica dell’attuale amministrazione, indulgente verso un uso discutibile della memoria storica, in un quadro di riscrittura degli eventi passati che presenta aspetti di revisionismo storico inquietanti in tutta Europa. Crediamo sia venuto il momento per tutti di assumersi la responsabilità di far sì che le precedenti vicende storiche possano essere l’occasione e lo stimolo per fare della nostra cittadina un faro per la conoscenza e per la coscienza critica della storia del Novecento".

A questo proposito, precisa ancora il giovane Rossi: "Attualmente non sappiamo se a proposito del progetto sull’ex Casa del Fascio riprenderemo il progetto dell’amministrazione precedente. Di sicuro Predappio si deve assumere il compito di diventare conoscenza e coscienza critica della storia di quel periodo".

Il documento pentastellato affronta poi i principali temi del programma di un’amministrazione di ‘campo largo’, fra cui la tutela e la solidarietà verso le fasce più deboli, più attenzione verso la straordinaria ricchezza del settore eno-gastronomico locale, l’integrazione verso le diverse etnie.

Aggiungono gli estensori del documento: "Crediamo inoltre che si sia persa un’importante occasione per il territorio, non presentando progetti finanziabili tramite il Pnrr, per riqualificare il paese, nell’ottica di una transizione energetica ed ecologica necessaria e non più procrastinabile".

Il documento conclude: "Il Movimento 5Stelle, in questa fase, partecipa attivamente al cosiddetto ‘campo largo’, con le sue idee, i suoi uomini e le sue donne, come soggetto protagonista a tutto campo, dell’onda innovativa che sta attraversando tutta l’ala progressista dello schieramento politico locale e nazionale".

Chiosa, infine, Rossi: "Non saremo la sola novità della lista e del programma dei progressisti". Il 22enne Edoardo Rossi, molto stimato nella cittadina del Rabbi, da un anno e mezzo iscritto ai 5Stelle e da alcuni mesi responsabile dei giovani di Forlì, sarà il candidato a sindaco? Al momento nessuno si sbilancia, di sicuro però avrà un ruolo importante fra i candidati nella lista del campo largo. A chi nel Pd chiede al segretario Luca Flamigni di uscire con la lista, risponde: "E’ ancora presto". Ma il giovane Rossi aggiunge: "Presto parleremo anche di candidati".