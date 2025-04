Predappio, i cent’anni dalla fondazione in mostra

Quest’anno la comunità di Predappio celebra il centenario della fondazione della cittadina capoluogo della valle del Rabbi. "Per festeggiare questa ricorrenza e incentivare la conoscenza delle origini e della storia dell’abitato, l’amministrazione comunale – spiega il sindaco Roberto Canali – ha preparato un ricco programma di iniziative che si svilupperanno nei prossimi mesi. Il primo appuntamento fra tutti è l’ormai consueto percorso espositivo, che ogni anno viene allestito alla Casa natale di Benito Mussolini. Quest’anno, la mostra ha come focus il tema ‘Predappio 100 - gli anni della fondazione: 1925-1929’.

La mostra è stata curata dal professor Ulisse Tramonti, con la collaborazione di ricercatori, storici, collezionisti e di un gruppo di lavoro coordinato da Atrium. La stessa équipe si è occupata anche del catalogo dell’esposizione. Invece, la documentazione video è stata realizzata da Renato Billi e Riccardo Salvetti". L’inaugurazione si terrà mercoledì 16 aprile alle ore 18, alla presenza del sindaco Canali e della giunta comunale, insieme ai curatori.

Il percorso prevede un duplice itinerario: il piano terra della sede espositiva ospiterà un approfondimento sul periodo precedente al 30 agosto 1925 (data della cerimonia di fondazione di Predappio Nuova). Si partirà da un’analisi del precedente abitato di Dovìa, fino ad arrivare alla svolta rappresentata dalla giornata del 15 aprile 1923 (la visita di Benito Mussolini nel territorio forlivese).

Si proseguirà seguendo il filo degli eventi successivi a quella data, che portarono alla fondazione del nuovo centro urbano e alla manifestazione di posa della prima pietra. Il secondo filone del percorso espositivo, allestito al piano superiore della Casa natale Mussolini, affronterà tre temi specifici: il ruolo ricoperto da due personaggi centrali, come il marchese Paulucci di Calboli Barone e l’architetto Florestano Di Fausto; i provvedimenti di spostamento del centro abitato di Predappio e le prime realizzazioni, fino al 1929; l’avvio delle attività simboliche di comunicazione di massa e propaganda lungo l’asse tra la nuova stazione ferroviaria di Forlì e Casa natale Mussolini, Palazzo Varano e il Cimitero di Predappio.

Ad arricchire ulteriormente la documentazione presente in mostra contribuiranno alcune installazioni video con immagini virtuali in 3D delle costruzioni che sorsero in occasione della fondazione della cittadina. La mostra è organizzata dall’assessorato alla cultura del Comune di Predappio, in collaborazione con Atrium. Il giorno dell’inaugurazione l’accesso alla mostra è gratuito per tutti gli intervenuti e l’amministrazione comunale invita la cittadinanza alla partecipazione. L’esposizione resterà aperta dal 16 aprile 2025 al 6 gennaio 2026.