Predappio, il Comune cerca uno psicologo

In Comune a Predappio sono aperte le iscrizioni per un incarico professionale di psicologo. Gli interessati potranno inviare domanda entro le ore 12 di mercoledì 26 febbraio prossimo. Quale compito avrà la persona assunta? Insieme all’équipe di lavoro con il servizio sociale del Comune, – spiega l’amministrazione nel bando – l’incaricato dovrà effettuare: una valutazione condivisa con le assistenti sociali della situazione individuale o familiare, in termini di valenze relazionali e di adeguatezza del contesto per sostenere il progetto sociale condiviso con la persona; una valutazione psicodiagnostica anche attraverso l’utilizzo di test diagnostici specifici; svolgere l’attività di supporto psicologico con le persone da definire, sulla base del bisogno riscontrato. Infine lo psicologo effettuerà una verifica periodica finalizzata alla prosecuzione o cessazione del percorso di supporto psicologico ai fini del progetto individualizzato, con presentazione mensile all’Area socio produttiva di relazioni sulle attività svolte e fogli presenza per la rendicontazione del Fondo Povertà.

Il contratto di affidamento dell’incarico, che verrà stipulato nella forma della scrittura privata, sarà relativo all’anno 2025 e potrà proseguire nell’anno 2026, fino ad esaurimento dei fondi destinati al progetto di attivazione dello sportello di ascolto di secondo livello, finanziato con le risorse del Fondo povertà servizi anno 2023, pari a 14.198,35 euro.

Al professionista incaricato sarà corrisposto un compenso orario di 40 euro, comprensivo degli oneri previdenziali e fiscali, ad esclusione dell’Iva, se dovuta (info: Settore Servizi Sociali e Scuole – Monia Pancisi - tel. 0543.921763 – email: monia.pancisi@comune.predappio.fc.it, compresi allegati).

