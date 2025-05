Predappio, il nuovo volto del teatro: "Più sicuro, bello ed efficiente"

Sono terminati i lavori di miglioramento energetico al teatro comunale di Predappio, con una spesa di 250.000 euro, grazie ad un finanziamento del Pnrr per la "promozione dell’ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema". "È stata rifatta la coibentazione della copertura con pannelli – spiega il sindaco Roberto Canali – che permettono prestazioni tecniche più performanti. Inoltre, sono state sostituite le porte delle uscite di emergenza, messa a norma la parte elettrica dell’impianto antincendio e si è provveduto alla tinteggiatura del fronte e del lato sala Europa". I lavori sono stati progettati dall’architetto Giancarlo Gatta, eseguiti dalla ditta Natura Verde e autorizzati dalla Soprintendenza di Ravenna. Commenta Canali: "Con questo intervento il teatro comunale è molto più sicuro, si ridurranno le spese energetiche e il frontone sarà rinnovato dal punto di vista estetico".

Risalente agli anni Trenta del Novecento, il teatro fu realizzato in prossimità del corso principale di Predappio, secondo i canoni previsti all’epoca per le sedi destinate alla pubblica ricreazione. All’inizio, infatti, fu denominato Opera Nazionale Dopolavoro, assumendo in seguito il nome di Cinema Italia. Al suo interno, oltre alla sala per gli spettacoli teatrali e cinematografici, trovavano posto ambienti sia per gli uffici che per altre attività ricreative e di svago. La struttura era completata da un parco esterno, posto a sinistra dell’edificio, in cui si svolgevano attività estive e giochi all’aperto. Il Cinema Italia è stato attivo fino alla fine degli anni Settanta. Dopo un periodo di chiusura, a partire dagli anni Ottanta, è stato avviato dal Comune un progetto per la sua riqualificazione. Il complessivo intervento di recupero ha realizzato una struttura polivalente dedicata alle attività teatrali, cinematografiche, convegnistiche, con uno spazio destinato alla biblioteca. L’inaugurazione dell’edificio così recuperato ha avuto luogo nel 1995. Fra le varie attività attuali, il teatro è sede di una seguita stagione teatrale annuale.

Quinto Cappelli