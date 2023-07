Predappio, il ritorno dei nostalgici per il duce

di Quinto Cappelli

A causa del caldo e delle vacanze estive in pieno corso, il 140° anniversario della nascita di Benito Mussolini, avvenuta a Predappio il 29 luglio 1883, sarà ricordato domenica a Predappio, probabilmente in tono minore. Comunque, come per la precedente manifestazione del 28 aprile, ricorrenza dell’uccisione del duce, la manifestazione sarà organizzata da Angela Di Marcello, che ha chiesto i permessi alla questura, responsabile del gruppo di volontari che custodiscono e sorvegliano la cripta Mussolini nel cimitero di San Cassiano.

Il programma prevede la sfilata da piazza Sant’Antonio al cimitero, sorvegliata dal servizio d’ordine interno all’organizzazione, con partenza alle 10.30 e arrivo intorno alle 11 nel piazzale del cimitero, dove, almeno per ora, non sono previsti discorsi, ma le solite preghiere di rito e le conclusioni col presente al duce, ma portando la mano destra al cuore e non stesa in alto per i saluti romani. Per la stessa manifestazione della scorsa estate c’erano poco più di cento persone. Seguiranno le visite private alla tomba riaperta dalle pronipoti del duce, Orsola e Vittoria Mussolini, dal 23 maggio 2021.

I visitatori si metteranno in fila per entrare a piccoli gruppi di 3-5 nella cripta del cimitero per rendere omaggio alla tomba del duce, custodita da una trentina di volontari da tutta Italia, che a turno svolgono il servizio d’ordine, con il coordinamento di Angela Di Marcello. Stando ai dati forniti recentemente dalle sorelle Orsola e Vittoria Mussolini, pronipoti di Benito, "durante ogni weekend sono 200-300 i visitatori". Celebrazioni parallele sono state organizzate anche per domani e domenica a Villa Carpena, la casa della famiglia Mussolini in Romagna, che conserva il museo Casa dei Ricordi, aperto con orario continuato (9.30-19) nel weekend. Domani alle 11 padre Giulio Tam celebrerà un messa in latino col rito romano, mentre domenica la celebrazione si sposterà alle 11.30 al Tempio di Tontola, mentre domenica per il pranzo sono già prenotate 200 persone.

Annuncia il patron di Villa Carpena, Domenico Morosini: "Domenica inaugureremo nel giardino di Villa Carpena una statua a Padre Pio, amico di Benito Mussolini. Inoltre, ricorderemo il patriota Ettore Muti, pluridecorato della prima e seconda guerra mondiale, segretario del Partito Nazionale Fascista dall’ottobre 1939 fino al 28 ottobre 1940, un ravennate che non si può ricordare nella sua città natale, mentre noi gli renderemo omaggio a Villa Carpena".