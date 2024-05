Predappio, il teatro piace a oltre 4mila spettatori

La stagione teatrale comunale di Predappio 2023/2024, organizzata dal Teatro delle Forchette, si è conclusa con numeri di notevole rilievo: gli spettatori sono stati oltre 4.000 e, durante l’intera stagione, dieci spettacoli hanno registrato il tutto esaurito. Tutto questo dimostra che le scelte effettuate sono state di qualità, con un notevole coinvolgimento del pubblico a dimostrazione che i temi trattati sono stati stimolanti e di alto valore culturale. Ciò conferma che il Teatro Comunale di Predappio non è solo un polo per gli spettacoli, ma anche un luogo in cui la cultura ha un ruolo determinante per gli abitanti.

La programmazione teatrale ha abbracciato prosa, musical, teatro dialettale e matinèe per le scuole. Fra gli spettacoli che hanno ottenuto il maggior interesse del pubblico occorre sottolineare la comicità di Barbara Foria che induce ad una riflessione sulle donne e sui problemi derivati dall’età, poi il musical ’Rent’, gli eventi che hanno segnato Nadia Rinaldi; assai interessante è stata la biografia di Shi Yang Shi con ArleChino, così come lo è stato Alessandro Albertin che ha portato a teatro la storia di Perlasca. Non è mancata la comicità di Gabriele Cirilli e di Marco Falaguasta, oltre ai brani di vita di Lorenzo Balducci con ‘E.G.O. L’arte della felicità’, poi ‘Aspettando Godot’ e infine Elena Arvigo che ha interpretato Marta Abba. A queti spettacoli vanno aggiunti la rassegna ‘Teatro per passione’, il teatro dialettale e gli spettacoli per le scuole. Dunque tanto teatro per rendere vivace una comunità che ha scoperto nel palcoscenico non solo un luogo di cultura, di arte ma anche di aggregazione attraverso le nuove proposte presentate ogni anno.

Rosanna Ricci