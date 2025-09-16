La Uno Bianca, le stragi e l'omertà
La Uno Bianca, le stragi e l'omertà
16 set 2025
Predappio, in forma col Comitato Anziani

Al via oggi col Comune il progetto di riabilitazione ‘Muoviamoci insieme’ del dottor Pestelli. E sabato camminata per la Giornata Alzheimer

Il sindaco Roberto Canali (al centro) col consiglio direttivo del Comitato Anziani

Il Comune e il Comitato Anziani di Predappio hanno organizzato per questa settimana una serie di iniziative socio-sanitarie e culturali rivolte appunto alla terza età. Si comincerà oggi quando dalle 15 alle 17 ripartirà il progetto di riabilitazione comunitaria ‘Muoviamoci insieme’, ideato e coordinato dal dottor Germano Pestelli. Il percorso, condotto da alcuni volontari formati e da un fisioterapista, propone attività fisico-motorie di carattere sociale, presso la Casa delle Associazioni Santa Rosa, fino a maggio 2026.

Spiega la presidente del Comitato Ester Celli: "Fondato nel 1987, il nostro Comitato Anziani conta 500 soci e promuove numerose iniziative". Due le principali, appena concluse. Illustra la presidente Celli: "Per contrastare la solitudine e dar modo di socializzare, durante l’estate abbiamo realizzato il progetto ‘Un giorno al mare’, un servizio di trasporto da San Zeno fino a San Martino, che ha permesso di effettuare 11 uscite settimanali nella Riviera romagnola. L’iniziativa ha riscosso grande successo, coinvolgendo fino a 60 persone. Inoltre, abbiamo realizzato anche in proprio un soggiorno estivo in montagna a Fai della Paganella, con 42 persone".

In occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer, in programma domenica prossima (21 settembre), il Comune e il Comitato Anziani hanno anticipato a sabato una camminata "per ricordare chi non può ricordare", arricchita da testimonianze e interventi. L’iniziativa rientra nel progetto ‘Predappio città amica delle persone con demenza’, portato avanti dal Comitato per gli Anziani, in collaborazione con Ausl Romagna,’Associazione Alzheimer Uniti Italia Onlus (Aui) e media partner ‘140 il Resto del Carlino’. Le iniziative promosse grazie a questo accordo includono anche i corsi di memory training svolti presso la sede del Comitato, che ripartiranno il prossimo ottobre.

La camminata per le vie del paese, con diverse tappe e fermate, sabato partirà da Santa Rosa alle 15.45 per arrivare in piazza Sant’Antonio 11, alla sede del Comitato, dove poi interverranno due specialisti: il dottor Giuseppe Benati (direttore del dipartimento di Cure primarie e medicina di comunità di Forlì-Cesena) e il professor Rabih Chattat (ordinario di psicologia clinica Sipartimento di psicologia dell’Università di Bologna). Saranno presenti anche la nuova assistente sociale per l’area anziani, Giulia Lembo, e il sindaco Roberto Canali. Al termine verrà consegnato ai partecipanti un piccolo omaggio e sarà offerto un rinfresco. In caso di maltempo, la manifestazione si terrà presso il teatro parrocchiale di Sant’Antonio.

