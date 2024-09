Predappio, la nuova stagione. In cartellone 21 spettacoli. Riflettori su Vito e Masciarelli

La stagione teatrale di Predappio, dal 2009 diretta dal teatro delle Forchette con Stefano Naldi e Antonio Sotgia, nel 2023-24 ha visto la presenza di 4.000 spettatori. Ieri è stato presentato dalla direzione artistica e alla presenza del sindaco Roberto Canali, il ricco calendario di 21 spettacoli della stagione 2024- 25, tutti al Teatro Comunale di Predappio.

Si partirà il 10 novembre con ‘Fuoco alle polveri!’ di e con Saverio Tommasi, uno spettacolo che mostra l’altra faccia di quello in cui l’uomo ha sempre creduto. Seguirà, il 23 novembre, una produzione del TeatroDueMondi ‘Vedrai Vedrai’ dedicata alla giornata internazionale per eliminare la violenza contro le donne e interpretata da tre attrici: Tanja Horstmann, Angela Pezzi e Maria Regosa.

Molto atteso lo spettacolo comico di Vito il 21 dicembre ‘L’altezza delle lasagne’: si tratta di un monologo di sopravvivenza gastronomica. Seguirà il 19 gennaio ‘Quella volta che Ennio mi raccontò’ con Stefano Masciarelli e Diego Trivellini. Il testo è un omaggio ad Ennio Morricone, alla sua musica e alla sua vita. Poi l’8 febbraio, Luca Lombardo presenterà ‘Poubelle’, in cui rivela le sue qualità di attore, intrattenitore, trasformista, mago e clown.

Seguirà il 22 febbraio l’opera buffa in cucina ‘Rossini Flambè’ del Teatro Due Mondi con Federica Belmessieri, Tanja Horstmann, Angela Pezzi, Maria Regosa, Renato Valmori. L’8 marzo sarà una serata di dialetto romagnolo da balera: ‘Tony e Ketty’ con Mara Di Maio e Andrea Lupo, una storia frizzante che coinvolge e diverte il pubblico fin dal primo momento. Poi il 22 marzo sarà in scena il Teatro delle Forchette stesso, diretto da Antonio Sodgia, con ‘Basta che funzioni’ tratto dall’omonimo film di Woody Allen, uno spettacolo che invita a riflettere sulla vita e sulle sue incertezze col sorriso.

Per tre giornate (11 e 12 aprile, ore 21 e 13 aprile ore 16) il Teatro delle Forchette con 20 attori in scena presenterà ‘Jekyll e Hyde’ incentrato sul tema dello sdoppiamento della personalità. Chiuderà la stagione, il 24 aprile, lo spettacolo dedicato alla festa della Liberazione ‘ Il sentiero dei nidi di ragno’ tratto da Calvino con Stefano Annoni e alla fisarmonica Katerina Haidukova. Il costo dei biglietti è di 20 euro (15 i ridotti).

Il Teatro Comunale di Predappio ospiterà anche tre rassegne di compagnie del territorio: ‘Teatro per passione’ con ‘Back to the musical’ (18 e 19 ottobre), ‘After the end’ (16 novembre), ‘Le cognate’ ( 14 dicembre), ‘Andros’ (11 gennaio), ‘I vicini scomodi’ (25 gennaio) per il giorno della memoria, ‘I risvegli della primavera’ (15 febbraio), ‘Ospiti a cena’ (15 marzo) ‘Il nuovo musical’ (9 e 10 maggio): la rassegna di teatro dialettale prevede ‘L’andeva mej quand l’andeva pez’ (1 febbraio), ‘E sèra che canzel’ (1 marzo), ‘La nuova commedia’ (5 aprile): infine cinque matinée per le scuole.