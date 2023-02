Predappio, la parrocchia di Sant’Antonio pronta a ricordare padre Contardo

La parrocchia di Sant’Antonio di Predappio si sta preparando a ricordare il 18 febbraio prossimo padre Contardo Montemaggi, che ne è stato parroco negli ultimi decenni del secolo scorso. Ma il francescano padre Montemaggio è una figura che va al di là di Predappio, perché ha svolto il suo ministero in varie città dell’Emilia-Romagna, svolgendo anche il ruolo di esorcista sia nella diocesi di Ravenna-Cervia che poi in quella di Forlì-Bertinoro.

Nato nel 1935 a Villa Verucchio, alle porte di Rimini, dove sorge il cipresso piantato secondo la tradizione da San Francesco, padre Contardo Montemaggi ha iniziato il suo ministero sacerdotale di seguace del Poverello d’Assisi a Parma nel 1962, per proseguire a Modena e Faenza, morendo a Piacenza nel 2021. Ma è in Romagna che è ancora molto conosciuto per aver svolto il suo ruolo di esorcista, ricevendone il mandato nel 2000 dall’allora arcivescovo di Ravenna-Cervia mons. Giuseppe Verrucchi.

Nella Chiesa, l’esorcista è quel sacerdote a cui il vescovo affida il compito di verificare chi sia potenzialmente posseduto dal demonio, per liberarlo dal male. Tale ruolo padre Contardo lo esercitò appunto nell’ambito della diocesi di Forlì-Bertinoro quando fu trasferito da Ravenna a Forlì, presso la chiesa di San Francesco di corso Diaz e presso l’eremo di Montepaolo. In un’intervista al nostro giornale fu lo stesso frate francescano a precisare chi sia un esorcista: "Il mio ministero è un mandato ricevuto dal vescovo a servizio alla Chiesa e non quello di un mago o ciarlatano. La figura dell’esorcista si trova nel Vangelo e, come quello del sacerdote, è un ministero esercitato in nome di Gesù Cristo".

Il libro di Federica Villa ‘Padre Contardo. L’allegria cristiana’, pubblicato dalla casa editrice Il Duomo, ne racconta adesso la storia, attraverso testimonianze e immagini. Per la giornata del 18 febbraio a Predappio si sta preparando un ricco programma d’iniziative culturali e religiose.

Quinto Cappelli