Predappio, la Protezione civile festeggia i 10 anni

La Protezione civile di Predappio ha festeggiato domenica il decennale di fondazione, avvenuta il 20 maggio 2013. I soci fondatori furono sette, fra cui tre ancora operativi: Francesco Bardi, Riccardo Borghini e Carlo Spagnoli. Oggi i soci iscritti sono 52, presieduti da Nello Valmori, responsabile magazziniere in una ditta di Fiumana. La festa decennale si è svolta in via Palmezzano, dove si trova la sede dell’associazione, con un pranzo sociale, alla presenza del sindaco Roberto Canali e del presidente Nello Valmori, che ha illustrato le attività di questi dieci anni, insieme al tesoriere e consigliere referente delle attività Riccardo Borghini. Il gruppo della Protezione civile di Predappio svolge attività di volontariato nei periodi degli eventi di calamità naturale, fra cui alluvioni e terremoti, in collaborazione con le autorità comunali e le altre istituzioni provinciali, regionali e statali. Un esempio? Durante l’alluvione di maggio nell’emergenza idrogeologica, i volontari della Protezione civile hanno svolto 716 ore di servizio (dal 16 al 28 maggio) su 99 turni solo nel Comune di Predappio.

Riccardo Borghini riassume le tante attività svolte dai volontari in questo decennio: "Tutti i volontari svolgono attività di formazione continua e poi ognuno si specializza con corsi particolari, svolti dal coordinamento provinciale di Forlì". I soci sono stati molto impegnati durante la pandemia, "quando per tre mesi abbiamo supportato i medici nel Centro vaccinale e la casa di riposo Piccinini di Predappio Alta, portando anche la spesa a casa della gente".

Con l’ultimo periodo delle frane, causate dall’alluvione, la Protezione civile, per esempio, ha fatto la spola fra Predappio e Predappio Alta (isolata da frana), portando i generi di prima necessità alla gente della frazione, fra cui pane, pasta e acqua. "Oppure – conclude Borghini – siamo intervenuti dove c’erano case isolate".

Quinto Cappelli