Predappio, la squadra di Canali: "Tante conferme per proseguire"

È stata inaugurata sabato la sede del comitato elettorale di ‘Uniti per Predappio - Canali sindaco’ in via Matteotti 60 a Predappio, già sede e trampolino di lancio della vittoria di 5 anni fa. È stata l’occasione per annunciare i nomi dei candidati al consiglio comunale, 7 donne e 5 uomini, presentati in ordine alfabetico: Gloria Bardi (37 anni), consulente settore culturale; Veronica Bevacqua (39), avvocato; Federica Brocchi (46), impiegata; Chiara Farneti (38), impiegata; Alan Gori (53), imprenditore; Luca Lambruschi (44), professore e vicesindaco uscente; Lorenzo Lotti (38), docente e assessore alo sport uscente, nonché maratoneta; Federica Maltoni (38), impiegata; Aurora Marzocchi (45), imprenditrice; Lucio Moretti (53), impiegato; Carla Ravaglia (62), casalinga e assessore uscente con varie deleghe; Luca Ulivi (18), studente.

"I 7 consiglieri uscenti si ripropongono – spiega il sindaco Canali –. Ma c’è rammarico fra noi per la scelta del dottor Germano Pestelli di non continuare l’esperienza, causa i molteplici impegni. A lui i nostri ringraziamenti per quanto fatto in questi cinque anni e per il supporto che ci ha confermato per portare avanti i suoi progetti in ambito sociale".

Canali traccia un bilancio dei suoi 5 anni: "Tanto è stato fatto, dall’aver portato la sede del 118, agli scuolabus gratuiti, alla cura del nostro territorio e dei suoi abitanti, mettendo sempre il bene comune davanti a tutto. Con il giusto mix di vecchi e nuovi, uomini e donne provenienti dal capoluogo e dalle frazioni, ci proponiamo per continuare il lavoro fatto con passione, disponibilità e competenza in questi anni difficili". I candidati di ‘Uniti per Predappio’ si mettono a disposizione "per continuare ad ascoltare le proposte e rispondere alle esigenze dei concittadini con lo spirito di servizio e l’abnegazione che abbiamo sempre dimostrato".

I prossimi appuntamenti, in occasione dei quali verranno presentati alla popolazione programma e candidati, sempre la sera alle 20.30, saranno: 20 maggio a San Savino, 21 a Tontola, 22 a Trivella, 23 a Predappio in teatro, 27 a Monte Maggiore, 28 a Fiumana e 30 a Predappio Alta.

Quinto Cappelli